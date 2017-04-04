Василина Мади, фото с presslife.ru

Роман Васин и Василина Мади завоевали Кубок России по зимнему триатлону

Финальный этап Кубка России и Кубка Федерации триатлона России по зимнему триатлону состоялся в г. Березники (Пермский край).





Победу в мужских соревнованиях на дистанции, включающей в себя 3 км бега, 5 км велогонки и 5 км лыжной гонки, одержал Роман Васин из Ярославской области. Вторым финишировал Рафик Гизятов из Удмуртской Республики, третьим - его земляк Вячеслав Уткин.





Роман Васин стан обладателем Кубка страны в общем зачёте. Второе место занял Павел Андреев, третье - Евгений Буторин.





Женскую гонку выиграла Елена Беленькая из Свердловской области, на втором и третьем местах спортсменки из Пермского края Василина Мади и Наталья Шершнёва.





В общем зачёте Кубок России завоевала Василина Мади, второй стала Дарья Рогозина, третьей - Наталья Шершнёва.





Финальный этап Кубка ФТР среди юниоров 18-19 лет выиграл Андрей Кузнецов из Пермского края, вторым финишировал Александр Васильев из Чувашской Республики, третьим - Евгений Верещагин из Пермского края. В общем зачёте Верещагин завоевал Кубок ФТР, Васильев финишировал третьим, а между ними в итоговом протоколе сезона расположился Сергей Каменских.





Лучшей на финальном этапе среди девушек 18-19 лет стала Анастасия Бурдина из Пермского края. В общем зачёте она заняла второе место, а Кубок ФТР достался Надежде Белкиной. Тройку замкнула Полина Тараканова.





Финальный этап в соревнованиях юношей 15-17 лет выиграли спортсмены из Пермского края: первым финишировал Владислав Семёнов, вторым - Константин Бурнышев, третьим - Олег Морозов. Кубок ФТР по итогам общего зачёта завоевал Бурнышев, на втором месте Морозов, третьим стал Павел Никифоров.





В этой же возрастной категории у девушек финальный этап выиграла Алина Шварёва из Пермского края, в тройке призёров также её землячки - Екатерина Чуксеева и Надежда Афанасьева. Шварёва завоевала Кубок ФТР по итогам сезона, второй финишировала Татьяна Баскова, третьей - Екатерина Белкина, - сообщает сайт ФТР.

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