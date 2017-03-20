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20.03.2017 21:57
Ричард Мюррей, фото с alltrinews.com.br
Ричард Мюррей выиграл первую многодневную гонку Суперлиги по триатлону, Игорь Полянский финишировал девятым
Первая многодневная гонка Суперлиги по триатлону состоялась 17-19 марта на острове Гамильтон тихоокеанской гряды Витсандей в Австралии. 

На первом этапе прошёл трипл-микс - плавание на 300 метров, шестикилометровая велогонка и двухкилометровый бег в разной последовательности. Лучшим стал Ричард Мюррей из ЮАР, на втором месте словакРичард Варга, на третьем - Райан Бэйли. Игорь Полянский закончил этап 11-м, Дмитрий Полянский не финишировал. 

На втором этапе спортсмены провели пасьют с велосипедной гонкой с раздельным стартом. Мюррей вновь выиграл этап, вторым финишировал австралиец Джек Биртуайстл, третьим - испанец Марио Мола. Игорь Полянский - восьмой, Дмитрий Полянский - двадцатый. Мюррей упрочил лидерство в общем зачёте, Мола вышел на второе место, Варга опустился на третье, Игорь Полянский поднялся на девятую позицию. 

Третий, заключительный этап - гонку с выбыванием выиграл Биртуайстл, вторым финишировал Мола, третьим - Мюррей. Игорь Полянский - восьмой, Дмитрий Полянский - 18-й. 

Ричард Мюррей стал победителем многодневки в общем зачёте с 56 очками. На втором месте Марио Мола (49), на третьем - Джек Биртуайстл (48). Игорь Полянский - девятый (30), Дмитрий Полянский - 22-й с двумя очками. 
Персоны:
Полянский Дмитрий
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/20/110169.html
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