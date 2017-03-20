Ричард Мюррей, фото с alltrinews.com.br

Ричард Мюррей выиграл первую многодневную гонку Суперлиги по триатлону, Игорь Полянский финишировал девятым

Первая многодневная гонка Суперлиги по триатлону состоялась 17-19 марта на острове Гамильтон тихоокеанской гряды Витсандей в Австралии.





На первом этапе прошёл трипл-микс - плавание на 300 метров, шестикилометровая велогонка и двухкилометровый бег в разной последовательности. Лучшим стал Ричард Мюррей из ЮАР, на втором месте словакРичард Варга, на третьем - Райан Бэйли. Игорь Полянский закончил этап 11-м, Дмитрий Полянский не финишировал.





На втором этапе спортсмены провели пасьют с велосипедной гонкой с раздельным стартом. Мюррей вновь выиграл этап, вторым финишировал австралиец Джек Биртуайстл, третьим - испанец Марио Мола. Игорь Полянский - восьмой, Дмитрий Полянский - двадцатый. Мюррей упрочил лидерство в общем зачёте, Мола вышел на второе место, Варга опустился на третье, Игорь Полянский поднялся на девятую позицию.





Третий, заключительный этап - гонку с выбыванием выиграл Биртуайстл, вторым финишировал Мола, третьим - Мюррей. Игорь Полянский - восьмой, Дмитрий Полянский - 18-й.



