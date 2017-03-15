Павел Андреев, фото с gornovosti.ru

Якимов, Андреев, Лебединская и Рогозина - победители третьего и четвёртого этапов Кубка России по зимнему триатлону

Очередные этапы Кубка России по зимнему триатлону состоялись в Железногорске (Красноярский край) и Перекопе (Кировская область).





Победителем третьего этапа, состоявшегося в Железногорске, в соревнованиях мужчин стал Павел Якимов из Красноярского края с результатом 45 минут 37 секунд. Вторым финишировал Вячеслав Гимранов из Красноярского края (47.31), третьим - Владимир Идатулов из Кемеровской области (53.27).





Среди женщин первенствовала Ольга Лебединская из Томской области (53.44). На втором месте Наталья Сафронова из Красноярского края (58.38), на третьем - Виктория Моисеева из Томской области (58.50).





Лучшим среди юниоров 18-19 лет стал Андрей Вишняков из Красноярска (44.52), среди юношей 15-17 лет - Леонид Горбунцов из Сосновоборска (46.29), среди девушек 15-17 лет - Светлана Чижикова (1:03.35).





На четвёртом этапе в Перекопе мужские соревнования выиграл Павел Андреев из Красноярского края (34:46.7), вторым финишировал Роман Васин из Ярославской области (36:19.0), третьим - Евгений Буторин из Пермского края (37:51.7).





Победу среди женщин одержала Дарья Рогозина из Красноярского края (42:44.5), на втором месте Марина Белозерцева из Кировской области (46:01.1), на третьем - Василина Мади из Пермского края (46:04.1).



