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15.03.2017 21:49
Павел Андреев, фото с gornovosti.ru
Якимов, Андреев, Лебединская и Рогозина - победители третьего и четвёртого этапов Кубка России по зимнему триатлону
Очередные этапы Кубка России по зимнему триатлону состоялись в Железногорске (Красноярский край) и Перекопе (Кировская область). 

Победителем третьего этапа, состоявшегося в Железногорске, в соревнованиях мужчин стал Павел Якимов из Красноярского края с результатом 45 минут 37 секунд. Вторым финишировал Вячеслав Гимранов из Красноярского края (47.31), третьим - Владимир Идатулов из Кемеровской области (53.27). 

Среди женщин первенствовала Ольга Лебединская из Томской области (53.44). На втором месте Наталья Сафронова из Красноярского края (58.38), на третьем - Виктория Моисеева из Томской области (58.50). 

Лучшим среди юниоров 18-19 лет стал Андрей Вишняков из Красноярска (44.52), среди юношей 15-17 лет - Леонид Горбунцов из Сосновоборска (46.29), среди девушек 15-17 лет - Светлана Чижикова (1:03.35). 

На четвёртом этапе в Перекопе мужские соревнования выиграл Павел Андреев из Красноярского края (34:46.7), вторым финишировал Роман Васин из Ярославской области (36:19.0), третьим - Евгений Буторин из Пермского края (37:51.7). 

Победу среди женщин одержала Дарья Рогозина из Красноярского края (42:44.5), на втором месте Марина Белозерцева из Кировской области (46:01.1), на третьем - Василина Мади из Пермского края (46:04.1). 

Победу среди юниоров до 18-19 лет одержал Евгений Верещагин из Пермского края (39:22.8), среди юношей 15-17 лет - Константин Бурнышев из Пермского края (40:02.0), среди девушек 15-17 лет - Алина Шварёва из Пермского края (50:32.2).  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/15/110151.html
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