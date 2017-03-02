Павел Андреев, фото с gornovosti.ru

Павел Андреев и Юлия Сурикова стали чемпионами России по зимнему триатлону

Чемпионат и первенство России по зимнему триатлону состоялись в городе Ибреси (Чувашская Республика).





Чемпионом страны среди мужчин стал пятикратный чемпион мира Павел Андреев из Красноярского края. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Брегеда из Саратовской области, бронзовым - Павел Якимов из Красноярского края.





В женских соревнованиях золотую медаль завоевала Юлия Сурикова из Ярославской области, серебряную - Елена Лебедева из Саратовской области, бронзовую - Мария Белозерцева из Кировской области.





Чемпионом страны среди спортсменов не старше 23 лет стал Александр Васильев из Чувашской Республики. Серебряная медаль - у Романа Васина из Ярославской области, бронзовая - у Антона Матрусова из Саратовской области.





В женской юниорской группе победила Юлия Байгузова из Саратовской области, серебро завоевала Кристина Константинова из Чувашской Республики, бронзу - Кристина Бирюкова из Саратовской области.





Лучшим среди юниоров 18-19 лет стал Александр Васильев из Чувашской Республики, серебро - у Дмитрия Пилюгина из Саратовской области, бронза - у Ивана Залавцева из Ярославской области.





Среди юниорок этого же возраста первенствовала Полина Тараканова из Ярославской области, серебряным призёром стала её землячка Надежда Белкина, бронза - у Ксении Мубаракшиной из Республики Марий Эл.





Все награды среди юношей и девушек 15-17 лет завоевали представители Пермского края. Золотые медали - у Дмитрия Веремея и Екатерины Чуксеевой, серебряные - у Владислава Семёнова и Алины Шварёвой, бронзовые - у Константина Бурнышева и Надежды Афанасьевой.





Мужскую эстафету выиграла сборная Красноярского края, за которую выступали Павел Якимов, Евгений Кириллов и Павел Андреев. Серебро - у команды Саратовской области, бронзу завоевали триатлеты из Пермского края.





Победительницами женской эстафеты стали спортсменки из Саратовской области Юлия Байгузова, Елена Лебедева и Кристина Бирюкова. Серебро - у сборной Пермского края.





Сборная Чувашской Республики (Александр Васильев, Станислав Хумушев, Александр Васильев) выиграла эстафету среди юниоров 18-19 лет. Серебро - у сборной Пермского края, бронза - у команды Саратовской области.



