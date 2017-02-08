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08.02.2017 22:37
фото с facebook.com/ETUtriathlon
Павел Андреев стал пятикратным чемпионом Европы по зимнему триатлону
Чемпионат и первенство Европы по зимнему триатлону состоялись в эстонском городе Отепя.

На счету российских триатлетов в общем зачёте 23 награды: десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых.

В мужских соревнованиях российские спортсмены сделали победный дубль. Победу одержал Павел Андреев, став пятикратным чемпионом континента. Серебро завоевал Дмитрий Брегеда.

Бронзовая медаль в соревнованиях женщин в активе Юлии Суриковой.

В гонке юниоров (до 23 лет) россияне завоевали два полных комплекта наград - у мужчин тройку призёров составили Роман Васин, Кирилл Тараканов и Антон Матрусов, у женщин - Дарья Рогозина, Юлия Байгузова и Кристина Бирюкова.

В возрастной категории 18-19 лет у девушек золото и серебро завоевали Полина Тараканова и Юлия Скрябина, у юношей золото и бронзу - Александр Васильев и Кирилл Квитко.

Александр Ялчик и Анна Плотникова стали чемпионами Европы среди паратриатлетов.

В гонке любителей золото в своих возрастных категориях завоевали Андрей Миленин, Олег Суходолин и Искандар Шахов, серебро - Алексей Муравьёв, Роман Якубчик и Алексей Шарыгин, бронзу - Алексей Пономарёв. У женщин серебряная и бронзовая награды у Натальи Сила-Новицкой и Юлии Милениной, - сообщает сайт Федерации триатлона России.
Города:
Отепя
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/08/110015.html
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