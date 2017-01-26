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26.01.2017 22:34
паратриатлон, фото с ftr.org.ru
Спортсмены из Москвы, Нижегородской, Челябинской и Тюменской областей победили на первом этапе Кубка России по паратриатлону
Первый этап Кубка России по триатлону для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и открытый чемпионат Нижегородской области по акватлону состоялись 22 января в Дзержинске (Нижегородская область).

Соревнования прошли на дистанциях плавания 0.5 км и бега - 3 км.

Среди любителей первое место занял мастер спорта по пятиборью Дмитрий Соколов с результатом 15 минут 47 секунд, женские соревнования выиграла Татьяна Шувалова (20.13).

На этапе Кубка страны по паратриатлону победили москвички Вероника Габитова (класс РТ-2) и Амида Рзаева (РТ-4), представители Нижегородской области Михаил Колмаков (РТ-3) и Денис Баталов (РТ-4), Владимир Стебельский из Челябинской области (РТ-1) и Данил Милинчуков из Тюменской области (РТ-2), - сообщает сайт Федерации триатлона России.
Города:
Дзержинск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/26/109969.html
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