Новости паратриатлон, фото с ftr.org.ru Спортсмены из Москвы, Нижегородской, Челябинской и Тюменской областей победили на первом этапе Кубка России по паратриатлону Первый этап Кубка России по триатлону для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и открытый чемпионат Нижегородской области по акватлону состоялись 22 января в Дзержинске (Нижегородская область).



Соревнования прошли на дистанциях плавания 0.5 км и бега - 3 км.



Среди любителей первое место занял мастер спорта по пятиборью Дмитрий Соколов с результатом 15 минут 47 секунд, женские соревнования выиграла Татьяна Шувалова (20.13).



На этапе Кубка страны по паратриатлону победили москвички Вероника Габитова (класс РТ-2) и Амида Рзаева (РТ-4), представители Нижегородской области Михаил Колмаков (РТ-3) и Денис Баталов (РТ-4), Владимир Стебельский из Челябинской области (РТ-1) и Данил Милинчуков из Тюменской области (РТ-2), - сообщает сайт Федерации триатлона России.

Дзержинск Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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