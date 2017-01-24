24.01.2017 23:19
"Атланта Фэлконс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс" сыграют в Супербоуле-2017
Полуфинальные матчи плей-офф Национальной футбольной лиги по американскому футболу состоялись в минувшие выходные.
В первом полуфинале "Атланта Фэлконс" принимали "Грин-Бэй Пэкерс". Ударно проведя две первые четверти, хозяева добились в итоге уверенной победы - 44:21.
Несколько часов спустя "Нью-Ингленд Пэтриотс" играли на своём стадионе против "Питтсбург Стилерз". Здэесь определяющими стали первая и третья четверти, в которых хозяева набрали суммарно 26 очков, не позволив соперникам выполнить ни одного результативного действия. В итоге "Патриоты" были сильнее - 36:17.
Таким образом, в 51-м Супербоуле - финале плей-офф НФЛ сыграют "Атланта Фэлконс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс". Матч пройдёт 5 февраля в Хьюстоне.
"Атланта Фэлконс" - "Грин-Бэй Пэкерс" 44:21 (10:0, 14:0, 13:15, 7:6)
6:0. Тачдаун, Сану, 6:36
7:0. 1-очковый удар, Брайант, 6:36
10:0. Филд-гол, Брайант, 14:46
16:0. Тачдаун, Райан, 22:36
17:0. 1-очковый удар, Брайант, 22:36
23:0. Тачдаун, Джонс, 29:57
24:0. 1-очковый удар, Брайант, 29:57
30:0. Тачдаун, Джонс, 31:09
31:0. 1-очковый удар, Брайант, 31:09
31:6. Тачдаун, Адамс, 35:41
31:7. 1-очковый удар, Кросби, 35:41
37:7. Тачдаун, Фримэн, 40:49
37:13. Тачдаун, Нельсон, 44:22
37:15. 2-очковый розыгрыш, Рипковски, 44:22
43:15. Тачдаун, Коулмэн, 48:53
44:15. 1-очковый удар, Брайант, 48:53
44:21. Тачдаун, Роджерс, 53:17.
"Нью-Ингленд Пэтриотс" - "Питтсбург Стилерз" 36:17 (10:0, 7:9, 16:0, 3:8)
3:0. Филдгол, Гостковски, 1:52
9:0. Тачдаун, Хоган, 12:13
10:0. 1-очковый удар, Гостковски, 12:13
10:6. Тачдаун, Уильямс, 18:29
16:6. Тачдаун, Хоган, 37:17
17:6. 1-очковый удар, Гостковски, 37:17
17:9. Филдгол, Босуэлл, 28:21
20:9. Филдгол, Гостковски, 35:01
26:9. Тачдаун, Блунт, 42:16
27:9. 1-очковый удар, Гостковски, 42:16
33:9. Тачдаун, Эдельман, 43:25
36:9. Филдгол, Гостковски, 53:36
36:15. Тачдаун, Хэмилтон, 56:24
36:17. 2-очковый розыгрыш, Уильямс, 56:24.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/24/109961.html
|
Главные темы
Материалов пока не добавлено
24.01.2017 23:19
17.01.2017 23:06
10.01.2017 22:48
04.01.2017 19:56
27.12.2016 22:44
20.12.2016 17:37
13.12.2016 22:39
30.09.2013 12:32
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено