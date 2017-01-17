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17.01.2017 23:06
"Атланта" - "Грин-Бэй" и "Нью-Ингленд" - "Питтсбург" сыграют в полуфиналах чемпионата НФЛ
Матчи дивизионного раунда плей-офф (1/4 финала) состоялись в минувшие выходные в Национальной футбольной лиге по американскому футболу.

"Атланта Фэлконс" на своём поле одержали победу над "Сиэтл Сихокс" со счётом 36:20 (0:7, 19:3, 7:3, 10:7).

"Нью-Ингленд Пэтриотс" дома уверенно переиграли "Хьюстон Тексанс" - 34:16 (14:3, 3:10, 7:0, 10:3).

"Даллас Ковбойз", несмотря на рывок в заключительной четверти, потерпели поражение от "Грин-Бэй Пэкерс" - 31:34 (3:7, 10:14, 0:7, 18:6).

"Канзас-Сити Чифс", не забив в концовке двухочковую реализацию, не смогли спасти игру против "Питтсбург Стилерз" - 16:18 (7:6, 0:6, 3:3, 6:3).

В первом полуфинале, который стартует 22 января в 23.05 по московскому времени, "Атланта Фэлконс" примет "Грин-Бэй Пэкерс". Вслед за этим, 23 января в 2.40 второго участника Супербоула определят "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Питтсбург Стилерз".
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/17/109935.html
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