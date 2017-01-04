Новости "Нью-Ингленд Пэтриотс" - победитель регулярного чемпионата НФЛ Семнадцатая, заключительная неделя прошла в регулярном чемпионате Национальной футбольной лиги по американскому футболу.



Сыгранные матчи принесли следующие результаты:



Балтимор Рэйвенс - Цинциннати Бенгалс 10:27 (3:14, 0:6, 0:0, 7:7)

Баффало Биллз - Нью-Йорк Джетс 10:30 (0:0, 3:10, 0:10, 7:10)

Даллас Ковбойз - Филадельфия Иглз 13:27 (0:3, 10:7, 3:7, 0:10)

Джексонвилл Джегерс - Индианаполис Колтс 20:24 (10:0, 7:3, 0:14, 3:7)

Каролина Пантерс - Тампа-Бэй Баккэнирс 16:17 (7:3, 0:0, 3:7, 6:7)

Кливленд Браунс - Питтсбург Стилерз 24:27 ОТ (7:0, 7:7, 0:0, 7:14, 3:6)

Нью-Ингленд Пэтриотс - Майами Долфинс 35:14 (14:0, 6:7, 7:7, 8:0)

Хьюстон Тексанс - Теннеcси Тайтенс 17:24 (0:7, 0:7, 10:7, 7:3)

Чикаго Беарз - Миннесота Викингз 10:38 (0:7, 10:17, 0:0, 0:14)

Аризона Кардиналс - Лос-Анджелес Рэмс 44:6 (3:0, 13:6, 14:0, 14:0)

Канзас-Сити Чифс - Сан-Диего Чарджерс 37:27 (3:3, 17:7, 14:7, 3:10)

Нью-Йорк Джайнтс - Вашингтон Редскинс 19:10 (3:0, 7:0, 0:3, 9:7)

Нью-Орлеан Сейнтс - Атланта Фэлконс 32:38 (10:14, 3:21, 0:3, 19:0)

Окленд Рейдерс - Денвер Бронкос 6:24 (0:7, 0:10, 6:7, 0:0)

Сиэтл Сихокс - Сан-Франциско 49-е 25:23 (3:7, 16:7, 3:2, 3:7)

Грин Бэй Пэкерс - Детройт Лайонс 31:24 (0:0, 10:14, 7:0, 14:10).



Итоги регулярного чемпионата.



Американская футбольная конференция: "Нью-Ингленд Пэтриотс" - 14 побед - 2 поражения, "Канзас-Сити Чифс" - 12-4, "Питтсбург Стилерз" - 11-5, "Теннесси Тайтенс" - 9-7 (победители дивизионов), "Окленд Рейдерс - 12-4, "Майами Долфинс" - 10-6 (в плей-офф), "Денвер Бронкос" - 9-7, "Хьюстон Тексанс" - 9-7, "Балтимор Рэйвенс" - 8-8, "Индианаполис Колтс" - 8-8, "Баффало Биллз" - 7-9, "Цинциннати Бенгалс" - 6-9 (1 ничья), "Нью-Йорк Джетс" - 5-11, "Сан-Диего Чарджерс" - 5-11, "Джексонвилл Джегерс" - 3-13, "Кливленд Браунс" - 1-15.



Национальная футбольная конференция: "Даллас Ковбойз" - 13-3, "Атланта Фэлконс" - 11-5, "Сиэтл Сихокс" - 10-5 (1 ничья), "Грин-Бэй Пэкерс" - 10-6 (победители дивизионов), "Нью-Йорк Джайнтс" - 11-5, "Тампа-Бэй Баккэнирс" - 9-7 (в плей-офф), "Детройт Лайонс" - 9-7, "Вашингтон Редскинс" - 8-7 (1 ничья), "Миннесота Викингз" - 8-8, "Аризона Кардиналс" - 7-8 (1 ничья), "Нью-Орлеан Сейнтс" - 7-9, "Филадельфия Иглз" - 7-9, "Каролина Пантерс" - 7-10, "Лос-Анджелес Рэмс" - 4-12, "Чикаго Беарз" - 3-13, "Сан-Франциско 49-е" - 2-14.



По итогам регулярного чемпионата сформировались следующие пары раундов уайлд-кард (1/8 финала) и дивизионного (1/4 финала):



1. "Нью-Ингленд Пэтриотс" - победитель пары "Питтсбург Стилерз" - "Майами Долфинс"

2. "Канзас-Сити Чифс" - ("Хьюстон Тексанс" - Окленд Рейдерс")

3. "Даллас Ковбойз" - ("Сиэтл Сихокс" - "Детройт Лайонс")

4. "Атланта Фэлконс" - ("Грин-Бэй Пэкерс" - "Нью-Йорк Джайнтс").



Победители пар 1-2 и 3-4 встретятся в полуфиналах.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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