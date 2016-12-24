Зимний триатлон/startcalendar.com

Роман Васин и Юлия Сурикова победили на первом этапе Кубка России по зимнему триатлону

Первый этап Кубка России по зимнему триатлону состоялся 17 декабря в Ярославле.





В мужских соревнованиях борьбу за победу вели исключительно хозяева - триатлеты из Ярославской области. Первым дистанцию зимнего триатлона (бег 3 км + велогонка 5 км + лыжная гонка 5 км) преодолел Роман Васин, показав результат 35 минут 34 секунды. Вторым финишировал Кирилл Тараканов (36.31), третьим - Антон Бульба (37.12).





В женских соревнованиях уверенно победила Юлия Сурикова из Ярославской области (38.07). На втором месте Василина Мади из Пермского края (42.41), замкнула призовую тройку София Красникова из Ярославской области (47.55).





Лучшим среди юниоров стал Евгений Верещагин из Пермского края (37.21). Вторым завершил дистанцию его земляк Сергей Каменских (37.49), на третьей позиции Иван Залавцев из Ярославской области (38.53).





Среди юниорок первенствовала Полина Тараканова из Ярославской области (40.22). Второй финишировала ещё одна хозяйка этапа - Надежда Белкина (46.03), на третьем месте Александра Винокурова из Новгородской области (46.34).





Победу в соревнованиях юношей одержал Константин Бурнышев из Пермского края (38.06). На второй позиции его земляк Олег Морозов (39.49), тройку замкнул Исо Мирзошарифов из Новгородской области (41.29).





Сильнейшей среди девушек стала Екатерина Белкина из Ярославской области (44.54). Второй финишировала Виктория Захарова из Новгородской области (45.48), на третьем месте её землячка Ирина Шрек (57.40).





Среди юношей 2003-2004 годов рождения победу одержал Артём Согин из Ярославской области (1:00.30), на втором месте его земляк Даниил Колпаков (1:00.41). Среди девушек этого же возраста первой финишировала Яна Кулакова из Ярославской области (45.38), второй - Ульяна Семёнова из Новгородской области (51.10).



