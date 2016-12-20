Новости "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Даллас Ковбойз" продолжают побеждать в чемпионате НФЛ Пятнадцатая неделя прошла в регулярном чемпионате Национальной футбольной лиги по американскому футболу.



Сыгранные матчи принесли следующие результаты:



Лос-Анджелес Рэмс - Сиэтл Сихокс 3:24 (0:0, 3:10, 0:7, 0:7)

Майами Долфинс - Нью-Йорк Джетс 34:13 (0:7, 13:3, 21:0, 0:3)

Грин-Бэй Пэкерс - Чикаго Беарз 30:27 (7:0, 3:10, 17:0, 3:17)

Детройт Лайонс - Нью-Йорк Джайнтс 6:17 (0:7, 3:3, 3:0, 0:7)

Джексонвилл Джегерс - Хьюстон Тексанс 20:21 (0:0, 13:5, 7:6, 0:10)

Индианаполис Колтс - Миннесота Викингз 34:6 (10:0, 17:0, 0:3, 7:3)

Кливленд Браунс - Баффало Биллс 13:33 (3:10, 0:7, 10:7, 0:9)

Питтсбург Стилерз - Цинциннати Бенгалс 24:20 (3:10, 6:10, 6:0, 9:0)

Теннеcси Тайтенс - Канзас-Сити Чифс 19:17 (0:14, 7:3, 0:0, 12:0)

Филадельфия Иглз - Балтимор Рэйвенс 26:27 (3:10, 11:10, 0:0, 12:7)

Нью-Орлеан Сейнтс - Аризона Кэрдинелз 48:41 (10:7, 14:13, 3:7, 21:14)

Сан-Франциско 49-е - Атланта Фэлконс 13:41 (0:21, 13:7, 0:10, 0:3)

Нью-Ингленд Пэтриотс - Денвер Бронкос 16:3 (3:3, 7:0, 3:0, 3:0)

Окленд Рейдерс - Сан-Диего Чарджерс 19:16 (3:7, 7:3, 3:6, 6:0)

Тампа Бэй Баккэнирс - Даллас Ковбойз 20:26 (3:0, 3:17, 14:0, 0:9)

Каролина Пантерс - Вашингтон Редскинс 26:15 (10:3, 3:6, 10:0, 3:6).



Турнирное положение.



Американская футбольная конференция: "Нью-Ингленд Пэтриотс" - 12 побед - 2 поражения, "Окленд Рейдерс" - 11-3, "Питтсбург Стилерз" - 9-5, "Хьюстон Тексанс" - 8-6 (лидеры дивизионов), "Канзас-Сити Чифс" - 10-4, "Майами Долфинс" - 9-5, "Балтимор Рэйвенс" - 8-6, "Денвер Бронкос" - 8-6, "Теннесси Тайтенс" - 8-6, "Индианаполис Колтс" - 7-7, "Баффало Биллс" - 7-7, "Цинциннати Бенгалс" - 5-8 (1 ничья), "Сан-Диего Чарджерс" - 5-9, "Нью-Йорк Джетс" - 4-10, "Джексонвилл Джегерс" - 2-12, "Кливленд Браунс" - 0-14.



Национальная футбольная конференция: "Даллас Ковбойз" - 12-2, "Сиэтл Сихокс" - 9-4 (1 ничья), "Атланта Фэлконс" - 9-5, "Детройт Лайонс" - 9-5 (лидеры дивизионов), "Нью-Йорк Джайнтс" - 10-4, "Грин-Бэй Пэкерс" - 8-6, "Тампа-Бэй Баккэнирс" - 8-6, "Вашингтон Редскинс" - 7-6 (1 ничья), "Миннесота Викингз" - 7-7, "Нью-Орлеан Сейнтс" - 6-8, "Каролина Пантерс" - 6-8, "Аризона Кардиналс" - 5-8 (1 ничья), "Филадельфия Иглз" - 5-9, "Лос-Анджелес Рэмс" - 4-10, "Чикаго Беарз" - 3-11, "Сан-Франциско 49-е" - 1-13.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/20/109847.html