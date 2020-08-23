Новости Александр Поветкин, фото championat.com Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира по боксу Российский боксер Александр Поветкин победил британца Диллиана Уайта и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде 12-раундового поединка. За время боя россиянин дважды был в нокдауне.

Временный пояс дает Поветкину возможность сразиться с действующим чемпионом WBC, которым на данный момент является британец Тайсон Фьюри. В декабре текущего года Фьюри сразится с другим претендентом американцем Деонтеем Уайлдером. Победитель этого боя и станет соперником российского боксера. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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