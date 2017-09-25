Новости Хьюи Фьюри, боксер Паркер победил Фьюри и защитил титул чемпиона мира по версии WBO Новозеландский боксер Джозеф Паркер защитил титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) в тяжелом весе. Паркер одержал победу над британцем Хьюри Фьюри.

Поединок завершился 12 раундов и завершился победой 25-летнего Паркера по очкам. Счет судейских записок - 118:110, 118:110, 114:114.

Паркер, в мае защитивший титул WBO в бою с румынским боксером Разваном Кожану, в 24 поединках на профессиональном ринге одержал 24 победы (18 - нокаутом). Фьюри потерпел первое поражение в карьере. Манчестер Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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