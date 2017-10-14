Новости Александр Поветкин Поветкин проведет бой за титул WBO International 15 декабря в Екатеринбурге Российский боксер Александр Поветкин проведет бой за титул WBO International в супертяжелом весе 15 декабря в Екатеринбурге, сообщается на сайте промоутерской компании "Мир бокса".

Поветкин завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в июле, победив в Москве украинца Андрея Руденко. Соперник Поветкина по предстоящему бою будет объявлен позднее.

В послужном списке 38-летнего россиянина значатся 32 победы и одно поражение — в 2013 году от украинца Владимира Кличко. Поветкин Александр Владимирович Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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