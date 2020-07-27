Фото Министерства спорта Московской области

В Московской области состоялся III Чемпионат России по самолетному спорту

25 июля 2020 года на острове Дракино в Серпуховском районе Московской области состоялся III Чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки-формула-1». Участие в соревнованиях приняли сильнейшие пилоты страны.





Трасса в виде замкнутого кольца была проложена над заполненным водой песчаным карьером. 13 асов состязались в скоростном прохождении дистанции на высоте порядка 20 метров и скорости свыше 300 километров в час. Пилоты выступали исключительно на отечественной технике: самолетах Як-55 и Су-26. Лучший результат показал Александр Васильев из Москвы, вторым стал еще один представитель столицы Владимир Ильинский, а тройку лидеров замкнул пилот из Санкт-Петербурга Сергей Захаров. Помимо соревновательной части, гонщики продемонстрировали свои навыки в показательных пролетах.





По материалам Министерства спорта Московской области.







