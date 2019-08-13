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13.08.2019 22:53
Сборная России завоевала три медали на чемпионате Европы по высшему пилотажу
Российские пилоты стали обладателями трех наград чемпионата Европы по высшему пилотажу в классе Advanced, который проходил с 1 по 10 августа в польском городе Торунь.

Золото сборной еще в начале соревнований принес Дмитрий Самохвалов,  он же принес бронзу в индивидуальном зачете, в общекомандном зачете российские спортсмены завоевали серебро, уступив первенство французской команде.

В рамках турнира в этом году соревновались 46 спортсменов из восьми стран. Это представители России, Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины. От России в соревнованиях принимали участие восемь спортсменов, среди которых чемпионы России, Европы и мира. 

Соревнования по высшему пилотажу - наиболее популярный и зрелищный вид самолетного спорта, технически сложный, требующий использования предельных возможностей  как самолета, так и летчика.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/13/111282.html
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