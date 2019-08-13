Сборная России завоевала три медали на чемпионате Европы по высшему пилотажу

Российские пилоты стали обладателями трех наград чемпионата Европы по высшему пилотажу в классе Advanced, который проходил с 1 по 10 августа в польском городе Торунь.





Золото сборной еще в начале соревнований принес Дмитрий Самохвалов, он же принес бронзу в индивидуальном зачете, в общекомандном зачете российские спортсмены завоевали серебро, уступив первенство французской команде.





В рамках турнира в этом году соревновались 46 спортсменов из восьми стран. Это представители России, Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины. От России в соревнованиях принимали участие восемь спортсменов, среди которых чемпионы России, Европы и мира.



