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01.08.2019 11:59
Самолетный спорт
Россия примет участие в чемпионате Европы по высшему пилотажу
Сборная России по высшему пилотажу в классе Advanced примет участие в Чемпионате Европы. В соревнованиях, которые состоятся в начале августа в польском городе Торунь, принимают участие 46 пилотов-спортсменов из восьми стран. Россию представят 8 летчиков, среди которых абсолютные чемпионы России, Европы и мира. 

В Польше российские спортсмены будут защищать честь своей страны на поршневых однодвигательных самолетах.

Программа соревнований предусматривает групповые и одиночные выступления. Для группового зачета суммируются оценки трех лучших выступлений, что является зачетным результатом для страны. 

Упражнения делятся на две группы: обязательные и так называемые «темные». Комплексы обязательных фигур высшего пилотажа летчики знают заранее, а о том, что им предстоит выполнить в небе в рамках «темных» комплексов, спортсменам будет известно накануне выступления. 

Кроме России в чемпионате также примут участие Франция, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Литва, Украина.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/01/111275.html
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