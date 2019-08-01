Самолетный спорт

Россия примет участие в чемпионате Европы по высшему пилотажу

Сборная России по высшему пилотажу в классе Advanced примет участие в Чемпионате Европы. В соревнованиях, которые состоятся в начале августа в польском городе Торунь, принимают участие 46 пилотов-спортсменов из восьми стран. Россию представят 8 летчиков, среди которых абсолютные чемпионы России, Европы и мира.





В Польше российские спортсмены будут защищать честь своей страны на поршневых однодвигательных самолетах.





Программа соревнований предусматривает групповые и одиночные выступления. Для группового зачета суммируются оценки трех лучших выступлений, что является зачетным результатом для страны.





Упражнения делятся на две группы: обязательные и так называемые «темные». Комплексы обязательных фигур высшего пилотажа летчики знают заранее, а о том, что им предстоит выполнить в небе в рамках «темных» комплексов, спортсменам будет известно накануне выступления.



