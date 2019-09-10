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10.09.2019 22:32
Фото Федерация самолетного спорта г. Москвы
Соревнования Кубка Москвы 2019 по высшему пилотажу состоялись в минувший уикэнд
В столичном регионе завершились соревнования на Кубок Москвы 2019 по высшему пилотажу. Лучшие спортсмены несколько дней состязались в мастерстве исполнения фигур высшего пилотажа в небе. Невероятно зрелищные комплексы фигур в небе показали 14 спортсменов, которые прошли предварительный отбор накануне. В классе Advanced золото завоевал Андрей Якимов, серебро – Дмитрий Самохвалов, а бронза досталась Константину Боровику.

Спортсмены соревновались по произвольным комплексам упражнений и так называемым «темным», о которых участники узнают накануне. В наиболее сложном классе Unlimited призовые места разделили Светлана Капанина – золото, и Роман Овчинников – серебро.

В классе со вторым и третьим уровнем сложности спортсменам необходимо было выполнить обязательную – заранее известную - программу и произвольную. Первое место в классе со вторым уровнем сложности занял Дмитрий Радченко, второе Павел Думский, третье – Ирина Гришина. В классе с третьим уровнем сложности золотая медаль досталась Евгению Кизилову, серебряная – Владимиру Гришанцеву, бронза – Роману Черторижскому.

По материалам Федерации самолетного спорта г. Москвы
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/09/10/111295.html
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