Фото Федерация самолетного спорта г. Москвы

Соревнования Кубка Москвы 2019 по высшему пилотажу состоялись в минувший уикэнд

В столичном регионе завершились соревнования на Кубок Москвы 2019 по высшему пилотажу. Лучшие спортсмены несколько дней состязались в мастерстве исполнения фигур высшего пилотажа в небе. Невероятно зрелищные комплексы фигур в небе показали 14 спортсменов, которые прошли предварительный отбор накануне. В классе Advanced золото завоевал Андрей Якимов, серебро – Дмитрий Самохвалов, а бронза досталась Константину Боровику.





Спортсмены соревновались по произвольным комплексам упражнений и так называемым «темным», о которых участники узнают накануне. В наиболее сложном классе Unlimited призовые места разделили Светлана Капанина – золото, и Роман Овчинников – серебро.





В классе со вторым и третьим уровнем сложности спортсменам необходимо было выполнить обязательную – заранее известную - программу и произвольную. Первое место в классе со вторым уровнем сложности занял Дмитрий Радченко, второе Павел Думский, третье – Ирина Гришина. В классе с третьим уровнем сложности золотая медаль досталась Евгению Кизилову, серебряная – Владимиру Гришанцеву, бронза – Роману Черторижскому.



