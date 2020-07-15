Фото Министерства спорта Московской области

Фестиваль рыболовного спорта прошел в Раменском

11 июля 2020 года на водоеме крестьянского фермерского хозяйства Ильи Левина в Раменском состоялся летний фестиваль рыболовного спорта Московской области. В нем приняли участие почти 50 сотрудников подмосковных спортивных учреждений. Соревнования были приурочены ко Дню рыбака, который в этом году отмечается 12 июля.





24 команды по 2 человека определяли сильнейших в течение четырех часов. Итоговые места были распределены в соответствии с суммарным весом выловленной за отведенное время рыбы. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями Министерства физической культуры и спорта Московской области.













По материалам Министерства физической культуры и спорта Московской области