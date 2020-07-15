На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Рыболовство спортивное
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Рыболовство спортивное
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
15.07.2020 21:57
Фото Министерства спорта Московской области
Фестиваль рыболовного спорта прошел в Раменском
11 июля 2020 года на водоеме крестьянского фермерского хозяйства Ильи Левина в Раменском состоялся летний фестиваль рыболовного спорта Московской области. В нем приняли участие почти 50 сотрудников подмосковных спортивных учреждений. Соревнования были приурочены ко Дню рыбака, который в этом году отмечается 12 июля.

24 команды по 2 человека определяли сильнейших в течение четырех часов. Итоговые места были распределены в соответствии с суммарным весом выловленной за отведенное время рыбы. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фото Министерства спорта Московской области

По материалам Министерства физической культуры и спорта Московской области

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/07/15/111420.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
15.07.2020 21:57
Фестиваль рыболовного спорта прошел в Раменском
17.08.2018 15:23
Сборная России завоевала бронзу ЧМ по ловле хищной рыбы спиннингом с ?
16.08.2018 16:21
Чемпионат России 2018 года по рыболовному спорту прошел в Москве
06.06.2018 12:24
Российская команда "ZiG ZaG" стала пятой на чемпионате мира по ловле донн?
24.10.2014 14:51
Краснодарские рыболовы стали обладателями Кубка России по ловле спин
15.07.2014 10:32
Алтайские рыбаки стали победителями турнира по спортивной ловле карп
18.03.2014 15:08
Томская команда "Вечный клев" стала победителем Чемпионата Кузбасса п
Все новости
Сюжеты
Материалов пока не добавлено
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
15.07.2014 10:01
Фото. Cоревнования по спортивной ловле карпа «Кузбасс-Карп 2014»
18.03.2014 15:15
Фото. Чемпионат Кузбасса - 2014 по рыболовному спорту
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 