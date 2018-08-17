Рыболовный спорт

Сборная России завоевала бронзу ЧМ по ловле хищной рыбы спиннингом с берега на искусственные приманки

Сборная России стала обладателем бронзовых наград чемпионата мира по рыболовному спорту в дисциплине ловля хищной рыбы спиннингом с берега на искусственные приманки, который проходил в Боснии и Герцеговине. По количеству участников эти соревнования стали рекордными - оспаривать титул чемпионов мира приехали 19 национальных сборных. Российская команда выступала в составе Ивашков Алексей и Шанин Алексей (Краснодарский край), Давыдов Дмитрий (Москва), Мишин Артем (Московская область) и Воробьев Александр (С.-Петербург).





Первый тур российская сборная завершила на четвертом месте. Первыми стали польские спортсмены, вторыми были итальянцы, словаки. Тем не менее, российская команда поставила рекорд первого тура - в первом периоде Артем Мишин за 45 минут игрового отрезка времени поймал 46 форелей, то есть, более одной рыбы в минуту.





Итог второго тура российской сборной 19 баллов. По сумме двух дней российские спиннингисты набрали 42 балла, пропустив вперед итальянцев с суммой баллов 41 и словаков с суммой баллов 35.



