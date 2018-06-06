Новости Фото http://fedrybsport.ru/ Российская команда "ZiG ZaG" стала пятой на чемпионате мира по ловле донной удочкой среди клубных команд Российская команда "ZiG ZaG" заняла пятое место на чемпионате мира по ловле донной удочкой среди клубных команд, который проходил в минувший уикенд в Минске (Белоруссия).



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Чемпионат завершился убедительной победой хозяев - белорусской команды. На втором месте неожиданно для всех финишировала команда Германии. Бронзовые награды завоевал клуб из Голландии.

"ZiG ZaG" (Россия) во втором туре постигла неудача в двух зонах, что оказалось слишком большим грузом очков, до пьедестала не хватило двух баллов.

По материалам http://fedrybsport.ru/ Минск Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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