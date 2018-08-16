С 5 по 8 июля 2018 года в Москве прошло главное соревнование года в дисциплине ловля поплавочной удочкой - чемпионат России 2018. В соревновании приняли участие 11 команд из 9 субъектов Российской Федерации.
Пятерка лидеров Чемионата:
1 место команда Москва 1 (Аллвега)– 30 баллов
2 место команда ХМАО Югра – 34 балла
3 место команда Москва 3 (Волжанка) – 44 балла
4 место команда Смоленск – 48 баллов
5 место команда Воронеж – 51 балл.
В личном зачете места распределились следующим образом:
1 место Сипцов Ю.А. – сумма мест 2, сумма баллов 47830
2 место Ланчиков А.Ю. – сумма мест 3, сумма баллов 25990
3 место Булгаков А.В. – сумма мест 3, сумма баллов 17810
По материалам Федерации рыболовного спорта России.