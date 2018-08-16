Новости Фото Федерация рыболовного спорта России Чемпионат России 2018 года по рыболовному спорту прошел в Москве С 5 по 8 июля 2018 года в Москве прошло главное соревнование года в дисциплине ловля поплавочной удочкой - чемпионат России 2018. В соревновании приняли участие 11 команд из 9 субъектов Российской Федерации.

Пятерка лидеров Чемионата: 1 место команда Москва 1 (Аллвега)– 30 баллов 2 место команда ХМАО Югра – 34 балла 3 место команда Москва 3 (Волжанка) – 44 балла 4 место команда Смоленск – 48 баллов 5 место команда Воронеж – 51 балл.

В личном зачете места распределились следующим образом: 1 место Сипцов Ю.А. – сумма мест 2, сумма баллов 47830 2 место Ланчиков А.Ю. – сумма мест 3, сумма баллов 25990 3 место Булгаков А.В. – сумма мест 3, сумма баллов 17810

По материалам Федерации рыболовного спорта России. Москва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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