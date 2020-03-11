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11.03.2020 21:00
Фото https://armwrestling-rus.ru/
XXIX Чемпионат России по армрестлингу среди ветеранов, посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/03/11/111387.html
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