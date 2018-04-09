Новости В Подмосковье завершился чемпионат России по армрестлингу Стали известны призеры и победители чемпионата России по армрестлингу, который проходил с 22 по 25 марта 2018 года в г. Протвино (Московская область).

Мужчины 55 кг: 1. Аслан Хапаев (КБР) 2. Мусса Байрамкулов (КБР) 3. Эдуард Цуцаев (Санкт-Петербург/РСО-Алания)

Мужчины 65 кг: 1. Ирбек Хубаев (Санкт-Петербург/РСО-Алания) 2. Азамат Согаев (Москва) 3. Руслан Томаев (РСО-Алания)

Мужчины 65 кг: 1. Олег Черкасов (ХМАО-Югра) 2. Артур Макаров (р-ка Татарстаан) 3. Олег Казиев (РСО-Алания)

Мужчины 75 кг: 1. Владимир Майоров (Калужская область) 2. Юсуф Байрамуков (КЧР) 3. Виталий Калмыков (Санкт-Петербург)

Мужчины 85 кг: 1. Георгий Таутиев (РСО-Алания) 2. Марат Айбазов (КЧР) 3. Маджимурат Золоев (Санкт-Петербург/РСО-Алания)

Мужчины 90 кг: 1. Максим Черский (Калужская область) 2. Артем Тайнов (р-ка Крым) 3. Сослан Гассиев (Москва/РСО-Алания)

Мужчины 100 кг: 1. Артем Гришин (Красноярский край) 2. Алан Макеев (РСО-Алания) 3. Владимир Ничик (Севастополь)

Мужчины 110 кг: 1. Виталий Лалетин (Красноярский край) 2. Алан Царикаев (РСО-Алания) 3. Андрей Королев (Московская область)

Мужчины 110+ кг: 1. Дмитрий Силаев (Красноярский край) 2. Гаджимурад Омаров (р-ка Дагестан) 3. Дмитрий Павин (ЯНАО)

Женщины 50 кг: 1. Диана Бареева (р-ка Татарстан) 2. Елизавета Решетник (Белгородская область) 3. Илюза Мубаракзянова (р-ка Татарстан)

Женщины 55 кг: 1. Алина Волкова (ХМАО-Югра) 2. Ольга Терпелова (р-ка Крым) 3. Залина Моураова (РСО-Алания)

Женщины 60 кг: 1. Милана Баева (РСО-Алания) 2. Бэлла Плиева (РСО-Алания) 3. Луиза Габуева (РСО-Алания)

Женщины 65 кг: 1. Ирина Гладкая (Москва) 2. Надежда Иртуганова (Свердловская область) 3. Инна Маливанова (Краснодарский край )

Женщины 70 кг: 1 . Алена Мироманова (р-ка Бурятия) 2. Елена Ворончихина (Пермский край) 3. Александра Озерова (Калининградская область)

Женщины 80 кг: 1. Ирина Макеева 9КЧР/РСО-Алания) 2. Виктория Воронина (р-ка Татарстан) 3. Елена Копылова (Пермский край) Протвино, городской округ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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