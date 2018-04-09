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09.04.2018 14:45
В Подмосковье завершился чемпионат России по армрестлингу
Стали известны призеры и победители чемпионата России по армрестлингу, который проходил с 22 по 25 марта 2018 года в г. Протвино (Московская область).

Мужчины 55 кг:
1. Аслан Хапаев (КБР)
2. Мусса Байрамкулов (КБР)
3. Эдуард Цуцаев (Санкт-Петербург/РСО-Алания)

Мужчины 65 кг:
1. Ирбек Хубаев (Санкт-Петербург/РСО-Алания)
2. Азамат Согаев (Москва)
3. Руслан Томаев (РСО-Алания)

Мужчины 65 кг:
1. Олег Черкасов (ХМАО-Югра)
2. Артур Макаров (р-ка Татарстаан)
3. Олег Казиев (РСО-Алания)

Мужчины 75 кг:
1. Владимир Майоров (Калужская область)
2. Юсуф Байрамуков (КЧР)
3. Виталий Калмыков (Санкт-Петербург)

Мужчины 85 кг:
1. Георгий Таутиев (РСО-Алания)
2. Марат Айбазов (КЧР)
3. Маджимурат Золоев (Санкт-Петербург/РСО-Алания)

Мужчины 90 кг:
1. Максим Черский (Калужская область)
2. Артем Тайнов (р-ка Крым)
3. Сослан Гассиев (Москва/РСО-Алания)

Мужчины 100 кг:
1. Артем Гришин (Красноярский край)
2. Алан Макеев (РСО-Алания)
3. Владимир Ничик (Севастополь)

Мужчины 110 кг:
1. Виталий Лалетин (Красноярский край)
2. Алан Царикаев (РСО-Алания)
3. Андрей Королев (Московская область)

Мужчины 110+ кг:
1. Дмитрий Силаев (Красноярский край)
2. Гаджимурад Омаров (р-ка Дагестан)
3. Дмитрий Павин (ЯНАО)

Женщины 50 кг:
1. Диана Бареева (р-ка Татарстан)
2. Елизавета Решетник (Белгородская область)
3. Илюза Мубаракзянова (р-ка Татарстан)

Женщины 55 кг:
1. Алина Волкова (ХМАО-Югра)
2. Ольга Терпелова (р-ка Крым)
3. Залина Моураова (РСО-Алания)

Женщины 60 кг:
1. Милана Баева (РСО-Алания)
2. Бэлла Плиева (РСО-Алания)
3. Луиза Габуева (РСО-Алания)

Женщины 65 кг:
1. Ирина Гладкая (Москва)
2. Надежда Иртуганова (Свердловская область)
3. Инна Маливанова (Краснодарский край)

Женщины 70 кг:
1. Алена Мироманова (р-ка Бурятия)
2. Елена Ворончихина (Пермский край)
3. Александра Озерова (Калининградская область)

Женщины 80 кг:
1. Ирина Макеева 9КЧР/РСО-Алания)
2. Виктория Воронина (р-ка Татарстан)
3. Елена Копылова (Пермский край)
Города:
Протвино, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/09/110898.html
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