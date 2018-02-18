Новости Армрестлинг, фото for.kg Определились чемпионы России по армрестлингу среди среди лиц с поражением ОДА С 8 по 11 февраля в Москве прошел чемпионат России по армрестлингу среди среди лиц с поражением ОДА. За победу боролись более 90 спортсменов из 19 регионов РФ.

Класс PID-sitting (спортсмены, соревнующиеся сидя)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ 55 кг 1. Константин Рабинович (Московская область) 2. Андрей Бондаренко (Тюменская область) 3. Карим Шехсаидов (р-ка Дагестан)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ 65 кг 1. Сергей Вяткин (Пермский край) 2. Слава Садоев (Ростовская область) 3. Петр Мускатинов (р-ка Татарстан)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ 75 кг 1. Владислав Чикишев (Тюменская область) 2. Ильфат Имамиев (р-ка Татарстан)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ +75 кг 1. Малхаз Догузов (РСО-Алания) 2. Олег Ушанов (Свердловская область) 3. Валерий Сурков (Кемеровская область)

PID-sitting, левая рука, ЖЕНЩИНЫ 65 кг 1. Наталья Януто (Москва) 2. Александра Дупик (Московская область) 3. Лилия Гайнуллина (р-ка Татарстан)

PID-sitting, левая рука, ЖЕНЩИНЫ +65 кг 1. Ольга Бунина (Челябинская область) 2. Татьяна Килякова (Московская область) 3. Наталья Большакова (Московская область)

Класс PIU-standig (спортсмены, соревнующиеся стоя) PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 65 кг 1. Алексей Казанцев (Кемеровская область) 2. Магомед Расулов (р-ка Дагестан) 3. Павел Джамалединов (Московская область)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 70 кг 1. Магомедрасул Мусаев (р-ка Дагестан) 2. Анатолий Шушаев (Тюменская область) 3. Тагир Магомедов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 80 кг 1. Омар Нурудинов (р-ка Дагестан) 2. Евгений Семенов (р-ка Башкортостан) 3. Шамиль магомедов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 90 кг 1. Роман Седых (Московская область) 2. Руслан Мамедов (Московская область) 3. Вячеслав Овсеенко (Московская область)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ +90 кг 1. Юсуп Юсупалиев (р-ка Дагестан) 2. Роман Кругликов (Московская область) 3. Артем Лихачев (РСО-Алания)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 60 кг 1. Дмитрий Окулов (Пермский край) 2. Алексей Казанцев (Пермский край) 3. Магомед Расулов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 70 кг 1. Магомедрасул Мусаев (р-ка Дагестан) 2. Анатолий Шушарин (Тюменская область) 3. Тагир Магомедов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 80 кг 1. Омар Нурудинов (р-ка Дагестан) 2. Евгений Семенов (р-ка Башкортостан) 3. Ильшат Мингалеев (р-ка Татарстан)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 90 кг 1. Роман Седых (Московская область) 2. Вячеслав Овсеенко (Московская область) 3. Руслан Мамедов (Московская область)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ +90 кг 1. Юсуп Юсупалиев (р-ка Дагестан) 2. Роман Кругликов (Московская область) 3. Александр Порошин (р-ка Крым)

PIU-standing, левая рука, ЖЕНЩИНЫ 65 кг 1. Светлана Кузнецова (Тюменская область) 2. Лариса Боровинская (Москва) 3. Елена Зинятуллина (Тульская область)

PIU-standing, левая рука, ЖЕНЩИНЫ +65 кг 1. Галина Ковязина (Красноярский край) 2. Марина Лукьянова (Московская область) 3. Татьяна Вязмитина (Московская область)

PIU-standing, правая рука, ЖЕНЩИНЫ 65 кг 1. Светлана Кузнецова (Тульская область) 2. Лариса Боровинская (Москва) 3. Елена Зинятуллина (Тверская область)

PIU-standing, левая рука, ЖЕНЩИНЫ +65 кг 1. Галина Ковязина (Красноярский край) 2. Марина Лукьянова (Московская область) 3. Татьяна Вязмитина (Московская область) Москва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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