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18.02.2018 10:47
Армрестлинг, фото for.kg
Определились чемпионы России по армрестлингу среди среди лиц с поражением ОДА
С 8 по 11 февраля в Москве прошел чемпионат России по армрестлингу среди среди лиц с поражением ОДА. За победу боролись более 90 спортсменов из 19 регионов РФ.

Класс PID-sitting (спортсмены, соревнующиеся сидя)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ 55 кг
1. Константин Рабинович (Московская область)
2. Андрей Бондаренко (Тюменская область)
3. Карим Шехсаидов (р-ка Дагестан)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ 65 кг
1. Сергей Вяткин (Пермский край)
2. Слава Садоев (Ростовская область)
3. Петр Мускатинов (р-ка Татарстан)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ 75 кг
1. Владислав Чикишев (Тюменская область)
2. Ильфат Имамиев (р-ка Татарстан)

PID-sitting, левая рука, МУЖЧИНЫ +75 кг
1. Малхаз Догузов (РСО-Алания)
2. Олег Ушанов (Свердловская область)
3. Валерий Сурков (Кемеровская область)

PID-sitting, левая рука, ЖЕНЩИНЫ 65 кг
1. Наталья Януто (Москва)
2. Александра Дупик (Московская область)
3. Лилия Гайнуллина (р-ка Татарстан)

PID-sitting, левая рука, ЖЕНЩИНЫ +65 кг
1. Ольга Бунина (Челябинская область)
2. Татьяна Килякова (Московская область)
3. Наталья Большакова (Московская область)

Класс PIU-standig (спортсмены, соревнующиеся стоя)
PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 65 кг
1. Алексей Казанцев (Кемеровская область)
2. Магомед Расулов (р-ка Дагестан)
3. Павел Джамалединов (Московская область)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 70 кг
1. Магомедрасул Мусаев (р-ка Дагестан)
2. Анатолий Шушаев (Тюменская область)
3. Тагир Магомедов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 80 кг
1. Омар Нурудинов (р-ка Дагестан)
2. Евгений Семенов (р-ка Башкортостан)
3. Шамиль магомедов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ 90 кг
1. Роман Седых (Московская область)
2. Руслан Мамедов (Московская область)
3. Вячеслав Овсеенко (Московская область)

PIU-standing, левая рука, МУЖЧИНЫ +90 кг
1. Юсуп Юсупалиев (р-ка Дагестан)
2. Роман Кругликов (Московская область)
3. Артем Лихачев (РСО-Алания)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 60 кг
1. Дмитрий Окулов (Пермский край)
2. Алексей Казанцев (Пермский край)
3. Магомед Расулов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 70 кг
1. Магомедрасул Мусаев (р-ка Дагестан)
2. Анатолий Шушарин (Тюменская область)
3. Тагир Магомедов (р-ка Дагестан)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 80 кг
1. Омар Нурудинов (р-ка Дагестан)
2. Евгений Семенов (р-ка Башкортостан)
3. Ильшат Мингалеев (р-ка Татарстан)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ 90 кг
1. Роман Седых (Московская область)
2. Вячеслав Овсеенко (Московская область)
3. Руслан Мамедов (Московская область)

PIU-standing, правая рука, МУЖЧИНЫ +90 кг
1. Юсуп Юсупалиев (р-ка Дагестан)
2. Роман Кругликов (Московская область)
3. Александр Порошин (р-ка Крым)

PIU-standing, левая рука, ЖЕНЩИНЫ 65 кг
1. Светлана Кузнецова (Тюменская область)
2. Лариса Боровинская (Москва)
3. Елена Зинятуллина (Тульская область)

PIU-standing, левая рука, ЖЕНЩИНЫ +65 кг
1. Галина Ковязина (Красноярский край)
2. Марина Лукьянова (Московская область)
3. Татьяна Вязмитина (Московская область)

PIU-standing, правая рука, ЖЕНЩИНЫ 65 кг
1. Светлана Кузнецова (Тульская область)
2. Лариса Боровинская (Москва)
3. Елена Зинятуллина (Тверская область)

PIU-standing, левая рука, ЖЕНЩИНЫ +65 кг
1. Галина Ковязина (Красноярский край)
2. Марина Лукьянова (Московская область)
3. Татьяна Вязмитина (Московская область)
Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/18/110832.html
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