Новости Фото http://www.fasr.ru/ Российские авиамоделисты вновь установили мировой рекорд Российский спортсмены-авиамоделисты Валерий Мякинин, Александр Василюк и Анатолий Кунашук установили новый мировой рекорд в категории «Дальность полета по замкнутому маршруту» радиоуправляемой модели планера F3B.

Рекорд ( F160 № 19094 ) 800 км.( Восемьсот километров) установлен спортсменами 17 сентября 2019 г. в Краснодарском Крае РФ. Модель планера превысила свой ранее установленный мировой рекорд 777 километров.

Новый рекорд утвержден Международной авиационной федерации (FAI). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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