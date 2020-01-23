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23.01.2020 19:08
Фото http://www.fasr.ru/
Российские авиамоделисты вновь установили мировой рекорд
Российский спортсмены-авиамоделисты Валерий Мякинин, Александр Василюк и Анатолий Кунашук установили новый мировой рекорд в категории «Дальность полета по замкнутому маршруту» радиоуправляемой модели планера F3B.

Рекорд ( F160 № 19094 ) 800 км.( Восемьсот километров) установлен спортсменами 17 сентября 2019 г. в Краснодарском Крае РФ. Модель планера превысила свой ранее установленный мировой рекорд 777 километров.

Новый рекорд утвержден Международной авиационной федерации (FAI).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/01/23/111363.html
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