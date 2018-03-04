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04.03.2018 13:09
Фото Федерация авиамодельного спорта России
Россиянин Баранов стал победителем этапа Кубка мира по авиамодельному спорту
В городе Минске (Республика Беларусь) 23 – 25 февраля 2018 г. стартовал многоэтапный Кубок мира по авиамодельному спорту в классе моделей «Воздушный бой».

В Минске в первом этапе Кубка мира приняли участие 43 экипажа из 8 стран. Состав участников был очень представительным, среди них были 3 экипажа - победители Чемпионатов мира разных лет, победитель кубка мира 2017 года экипаж Андриюса Растяниса (Литва), представители сборных команд Белоруссии, Литвы, Латвии, Болгарии, Молдовы, Украины, Узбекистана. Спортсмены сборной команды России не принимали участие в этих соревнованиях, отстаивать честь страны были призваны экипажи входящие в команды регионов России.

Среди участников соревнований были 4 экипажа молодых спортсменов представляющих Московскую область, двое из них Паршикова Ирина и Баранов Денис входят в юношеский состав сборной команды Московской области.

Денис Баранов стал настоящим открытием соревнований, одержав 8 побед над гораздо более именитыми соперниками экипаж Дениса (механик-Кречун Глеб) стал победителем турнира.

Первый день стартов, минус 12-15 градусов, солнечно. Было проведено 3 тура соревнований, где мы одержали победы. Особенно сложным в этот день был бой с Щербаченко Сергеем (Болгария), где Баранов Денис одержал уверенную победу.

Второй день стартов. В 4-м туре поражение Михалкову Юрию (Латвия). 5 тур – победа над Леушиным Сергеем (Россия). 6 тур – победа над Витаутас Римша (Литва). 7 тур – победа над чемпионом мира Андриус Растянис (Литва).

В финал вышли Баранов Денис и Михалков Юрий. В сложном бою Денис одержал победу и занял заслуженное первое место. За 3-е место по итогам турнира сражались 4 экипажа: Станислав Черный (Украина), Редюк Илья (Украина), Андриус Растянис (Литва) и Витаутас Римша (Литва). По итогам этих боев 3-е место завоевал Андриус Растянис.

По материалам Федерации авиамодельного спорта России.
Города:
Минск
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/04/110859.html
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