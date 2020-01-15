Новости Николай Рёхин, фото http://www.fasr.ru/ Россияне стали обладателями четырех медалей по итогам Кубка мира 2019 по авиамодельному спорту Российские спортсмены завоевали четыре медали по итогам Кубка мира 2019 по авиамодельному спорту в классах F1.

ТАЙМЕРНЫЕ МОДЕЛИ F1C: Рёхин Николай, г. Ульяновск - обладатель Кубка мира 2019 года. МОДЕЛИ ПЛАНЕРОВ F1A: второе место - Косоножкин Михаил, г. Ростов-на-Дону, третье место - Горский Антон, г. Москва. ТАЙМЕРНЫЕ МОДЕЛИ F1P: второе место - Липов Владислав, г. Ростов-на-Дону. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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