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19.05.2017 23:37
модели ракет, фото с kbrria.ru
Дощинский, Трошкин, Грибенюк, Сорокин, Росляков, Сергиенко - победители этапа Кубка мира по моделям ракет в Нальчике
Этап Кубка мира по моделям ракет - "Кубок Эльбруса - 2017" состоялся с 4 по 8 мая в Нальчике. 

Российские спортсмены составляли абсолютное большинство участников и стали обладателями всех наград турнира. 

Матвей Дощинский стал победителем в классе моделей S6A, набрав 522 очка. Второе место занял Владимир Меньшиков (478), третье - Иван Пушкарь (450). 

Денис Трошкин одержал победу в классе S9A с результатом 540 очков. Вторым с такой же суммой финишировал Константин Гринченко, тройку призёров замкнул Дмитрий Коротин (527). 

Владислав Грибенюк первенствовал в классе S4A с 540 очками. Серебро и бронзу с такой же суммой завоевали соответственно Константин Гринченко и Максим Чекотин. 

Владимир Сорокин стал лучшим в классе S7, заработав 571 очко. Вторым финишировал Денис Трошкин (539), третьим - Григорий Соломенцев (503). 

Победу в классе S8E/P одержал Дмитрий Росляков с суммой 4995.6 очка. Серебро - у Андрея Щедрова (4988.8), бронза - у Григория Сергиенко (4642.8). 

Итоговый протокол в классе S8D/P возглавил Григорий Сергиенко с результатом 4884.5 очка. Вторым стал Дмитрий Росляков (4882.2), третьим - Андрей Щедров (4362.5), - информирует Федерация авиамодельного спорта России. 

Города:
Нальчик, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/19/110380.html
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