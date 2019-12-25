Новости Фото РСБИ В Тульской области состоялся Кубок России по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ-Ха 14-15 декабря 2019 года в городе Щёкино Тульской области прошли соревнования на Кубок России по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ-Ха. В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов из десяти регионов России.

Обще-командный зачёт российского турнира: 1 место - Тульская область 2 место - Чувашская Республика 3 место - Курская область Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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