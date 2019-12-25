25.12.2019 12:00
Фото РСБИ
В Тульской области состоялся Кубок России по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ-Ха
14-15 декабря 2019 года в городе Щёкино Тульской области прошли соревнования на Кубок России по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ-Ха. В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов из десяти регионов России.
Обще-командный зачёт российского турнира:
1 место - Тульская область
2 место - Чувашская Республика
3 место - Курская область
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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