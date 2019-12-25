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25.12.2019 12:00
Фото РСБИ
В Тульской области состоялся Кубок России по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ-Ха
14-15 декабря 2019 года в городе Щёкино Тульской области прошли соревнования на Кубок России по каратэ-до Шотокан-Рю Казэ-Ха. В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов из десяти регионов России. 

Обще-командный зачёт российского турнира: 
1 место - Тульская область 
2 место - Чувашская Республика
3 место - Курская область 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/12/25/111334.html
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