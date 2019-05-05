Новости Киокусинкай, фото snews.ru Россияне завоевали 13 медалей на чемпионате мира по каратэ киокусинкай Российские каратисты стали обладателями 13 наград чемпионата мира по каратэ киокусинкай, который проходил с 24 по 27 апреля в голландском Арнеме. Россияне выиграли шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

Юниорки U18 1 Карина Богданова (Россия) 2 Анастасия Бродская (Россия) 3 Кристина Бревнова (Россия)

Юниоры U18 1 Евгений Смольник (Россия) 2 Анатолий Матвеев (Россия) 3 Роман Новиков (Россия)

Мужчины 1 Сергей Шагеев (Россия) 2 Simon Zurfluh (Швейцария) 3 Florian Zurfluh (Швейцария)

Женщины 1 Наталья Богданова (Россия) 2 Евгения Кузнецова (Россия) 3 Chiara Marbacher (Швейцария)

Командное ката (юниоры) 1 Карина Богданова, Диана Асадова, Устинья Арсалано (Россия 2) 2 Евгений Смольник, Алина Бревнова, Кристина Бревнова (Россия 1) 3 Luke Davies, Sophie Hobbs, Mia Morgan (Great Britain)

Командное ката (взрослые) 1 Сергей Шагеев, Никита Беспутин, Евгений Чигулин (Россия 1) 2 Наталья Богданова, Татьяна Мельникова, Евгения Кузнецова (Россия 2) 3 Florian Zurfluh, Simon Zurfluh, Ramon Pfandler (Швейцария 2) Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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