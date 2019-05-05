Российские каратисты стали обладателями 13 наград чемпионата мира по каратэ киокусинкай, который проходил с 24 по 27 апреля в голландском Арнеме. Россияне выиграли шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.
Юниорки U18
1 Карина Богданова (Россия)
2 Анастасия Бродская (Россия)
3 Кристина Бревнова (Россия)
Юниоры U18
1 Евгений Смольник (Россия)
2 Анатолий Матвеев (Россия)
3 Роман Новиков (Россия)
Мужчины
1 Сергей Шагеев (Россия)
2 Simon Zurfluh (Швейцария)
3 Florian Zurfluh (Швейцария)
Женщины
1 Наталья Богданова (Россия)
2 Евгения Кузнецова (Россия)
3 Chiara Marbacher (Швейцария)
Командное ката (юниоры)
1 Карина Богданова, Диана Асадова, Устинья Арсалано (Россия 2)
2 Евгений Смольник, Алина Бревнова, Кристина Бревнова (Россия 1)
3 Luke Davies, Sophie Hobbs, Mia Morgan (Great Britain)
Командное ката (взрослые)
1 Сергей Шагеев, Никита Беспутин, Евгений Чигулин (Россия 1)
2 Наталья Богданова, Татьяна Мельникова, Евгения Кузнецова (Россия 2)
3 Florian Zurfluh, Simon Zurfluh, Ramon Pfandler (Швейцария 2)