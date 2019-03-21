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21.03.2019 16:46
IX Всероссийские игры каратэ состоятся в подмосковном Долгопрудном
23 и 24 марта в подмосковном Долгопрудном пройдут IX Всероссийские игры каратэ. По итогам Игр определится сборная каратэномичи для участия в Кубке мира KWF 2019 году в Токио.

Участников ожидает напряженная борьба в личных видах состязаний: ката сётокан, кумитэ (кихон иппон, дзию иппон, якусоку, сёбу иппон, дзию сёбу), тамэшивари. Возрастные группы: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-34, 35-44, 45-54, 55+. 

По предварительным данным в настоящее время уже подало свои заявки свыше 500 участников, включая регионы России, а также сборные Абхазии, Казахстана, Польши, Узбекистана, Туниса и других стран.


Города:
Долгопрудный, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/21/111192.html
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