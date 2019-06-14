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Команда Москвы победила в общем зачете Кубка России по всестилевому каратэ

Сборная команда Москвы стала победителем общего зачета Кубка России по всестилевому каратэ, розыгрыш которого проходил в Московской области.





Всего в соревнованиях приняли участие 353 спортсмена из 40 регионов Российской Федерации что является рекордом по численности за все время проведения Кубков России по данному виду.



