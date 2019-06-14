14.06.2019 14:50
Фото www.rsbi.ru
Команда Москвы победила в общем зачете Кубка России по всестилевому каратэ
Сборная команда Москвы стала победителем общего зачета Кубка России по всестилевому каратэ, розыгрыш которого проходил в Московской области.
Всего в соревнованиях приняли участие 353 спортсмена из 40 регионов Российской Федерации что является рекордом по численности за все время проведения Кубков России по данному виду.
По результатам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате мира, который состоится в ноябре в Москве.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/14/111243.html