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30.11.2019 10:54
Бочче
Светлана Гатайло стала победительницей «Кубка москвичей» по бочче
Светлана Гатайло победила в городских соревнованиях по бочче "Кубок москвичей", которые прошли 26 ноября в Москве. В финале Светлана одержала победу над Еленой Ореховой. Следует отметить успех Елены Ореховой — это ее первый турнир в жизни.

Третье место заняла лидер Гран-При Дарья Сизова, обойдя свою коллегу по сборной Юлию Шафенкову.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/30/111318.html
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