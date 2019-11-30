Новости Бочче Светлана Гатайло стала победительницей «Кубка москвичей» по бочче Светлана Гатайло победила в городских соревнованиях по бочче "Кубок москвичей", которые прошли 26 ноября в Москве. В финале Светлана одержала победу над Еленой Ореховой. Следует отметить успех Елены Ореховой — это ее первый турнир в жизни.

Третье место заняла лидер Гран-При Дарья Сизова, обойдя свою коллегу по сборной Юлию Шафенкову. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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