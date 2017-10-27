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27.10.2017 13:56
В Самаре состоялся областной Чемпионат по бочче для спортсменов с ПОДА
23 октября в Самаре прошел первый областной Чемпионат по бочче для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире принимали участие команды спортсменов с инвалидностью из Самары, Тольятти и Жигулёвска в возрасте от 12 лет. В роли почетного гостя и главного судьи чемпионата выступила президент Федерации бочча Росии, старший тренер сборной команды России по бочча Зинаида Емлина. 

Индивидуальный зачет:
BC-1
1 место: Хасимова С. (Самара)
2 место: Малахова Д. (Самара)
3 место: Шавин Д. (Самара)
BC-2
1 место: Ладонин А. (Самара)
2 место: Митрошин В. (Самара)
3 место: Овакимян А. (Самара)
ВС-4
1 место: Брусецев П. (Самара)
2 место: Петров Е. (Тольятти)
3 место: Королева Н. (Жигулевск)
ВС-5
1 место: Куликов Ю. (Самара)
2 место: Федорова Я. (Самара)
3 место: Рассохина Н. (Жигулёвск)

В командном зачете первое место заняла сборная  команда школы 113 г. Самары. 

Участница соревнований Яна Петрова (Самара) рассказала о трудностях игры: «В боччу я играю три года. Сначала мне было сложно, но я много и упорно, буквально днями и ночами, работала с тренером. И мои старания увенчались успехом – в прошлом году я заняла III место на всероссийских соревнованиях. Судьбу моей победы решил всего один бросок. Бочча помогает мне не только развивать упорство и ловкость, игра открыла для меня другой мир – новых люди, города. Бочча изменила меня и мою жизнь!»   
Города:
Самара
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/27/110705.html
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