Новости В Самаре состоялся областной Чемпионат по бочче для спортсменов с ПОДА 23 октября в Самаре прошел первый областной Чемпионат по бочче для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире принимали участие команды спортсменов с инвалидностью из Самары, Тольятти и Жигулёвска в возрасте от 12 лет. В роли почетного гостя и главного судьи чемпионата выступила президент Федерации бочча Росии, старший тренер сборной команды России по бочча Зинаида Емлина.

Индивидуальный зачет: BC-1 1 место: Хасимова С. (Самара) 2 место: Малахова Д. (Самара) 3 место: Шавин Д. (Самара) BC-2 1 место: Ладонин А. (Самара) 2 место: Митрошин В. (Самара) 3 место: Овакимян А. (Самара) ВС-4 1 место: Брусецев П. (Самара) 2 место: Петров Е. (Тольятти) 3 место: Королева Н. (Жигулевск) ВС-5 1 место: Куликов Ю. (Самара) 2 место: Федорова Я. (Самара) 3 место: Рассохина Н. (Жигулёвск)

В командном зачете первое место заняла сборная команда школы 113 г. Самары.

Участница соревнований Яна Петрова (Самара) рассказала о трудностях игры: «В боччу я играю три года. Сначала мне было сложно, но я много и упорно, буквально днями и ночами, работала с тренером. И мои старания увенчались успехом – в прошлом году я заняла III место на всероссийских соревнованиях. Судьбу моей победы решил всего один бросок. Бочча помогает мне не только развивать упорство и ловкость, игра открыла для меня другой мир – новых люди, города. Бочча изменила меня и мою жизнь!» Самара Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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