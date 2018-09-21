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21.09.2018 21:05
Бочча
Межрегиональный турнир по бочча пройдёт в Пензе
22 сентября в Пензе состоится межрегиональный турнир по бочча, в котором примут участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата всех возрастных категорий. Спортсмены разыграют между собой комплекты медалей в трех классах: класс ПОДА, открытый класс: мужчины и женщины.

Бочча – это игра с мячом на точность, близкая боулингу и петанку. Её придумали для реабилитации людей с детским церебральным параличом, но позже ею стали заниматься люди с другими тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника. Занятия этим видом спорта укрепляет мышцы, уменьшает спастику, улучшает общую выносливость и психическое состояние. С 1984 года бочча входит в программу паралимпийских игр. В России соревнования по этому виду спорта проходят с 2007 года.
Города:
Пенза, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/21/111066.html
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