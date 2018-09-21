Бочча

Межрегиональный турнир по бочча пройдёт в Пензе

22 сентября в Пензе состоится межрегиональный турнир по бочча, в котором примут участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата всех возрастных категорий. Спортсмены разыграют между собой комплекты медалей в трех классах: класс ПОДА, открытый класс: мужчины и женщины.



