Новости Фото РСБИ Сборная России стала победителем общекомандного зачета чемпионата Европы по тайскому боксу Российские спортсмены победили в общем зачете чемпионата Европы по тайскому боксу, который проходил в Минске.

Несмотря на то, что ряд лидеров сборной России и триумфаторов прошедшего чемпионата мира взяли паузу в выступлениях и не приехали в Минск, россияне и в экспериментальном составе доказали своё превосходство на континенте, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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