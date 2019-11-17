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17.11.2019 20:00
Фото РСБИ
Сборная России стала победителем общекомандного зачета чемпионата Европы по тайскому боксу
Российские спортсмены победили в общем зачете чемпионата Европы по тайскому боксу, который проходил в Минске. 

Несмотря на то, что ряд лидеров сборной России и триумфаторов прошедшего чемпионата мира взяли паузу в выступлениях и не приехали в Минск, россияне и в экспериментальном составе доказали своё превосходство на континенте, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/17/111314.html
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