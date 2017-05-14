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14.05.2017 21:33
Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете ЧМ по тайскому боксу
С 3 по 12 мая 2017 года в Белоруссии проходил чемпионат мира по тайскому боксу. 

Сборная Беларуси заняла первое командное место, российские спортсмены расположились следующими в рейтинге, командаТаиланда замыкает тройку лидеров мирового муайтай.



Чемпионами Мира стали:
Среди мужчин в весовой категории до 75 кг Иван Григорьев из Севастополя,
Среди женщин в весовой категории до 54 кг Валерия Дроздова из Москвы,
Среди женщин в весовой категории до 63,5 кг Светлана Винникова из Москвы,
Среди женщин в весовой категории до 71 кг Анна Тарасова из Московской области,
Среди женщин в весовой категории до 75 кг Ирина Ларионова из Московской области,
Среди молодежи в весовой категории до 54 кг Холмурод Рахимов из Кемеровской области,
Среди молодежи в весовой категории до 75 кг Илья Норицин из Свердловской области,
Среди молодежи в весовой категории до 81 кг Надир Исхаков из Нижегородской области.

Серебряные призеры:
Мужчины, 54 кг. Асланбек Зикрьеев (Кемеровская область)
Мужчины, 57 кг. Александр Абрамов (Кемеровская область)
Мужчины, 86 кг. Михаил Сартаков (Новосибирская область)
Женщины, 45 кг. Вера Негодина (Челябинская область)
Женщины, 60 кг. Анастасия Непианиди (Москва)
Молодежь, 51 кг. Павел Копылов (Пермский край)
Молодежь, 71 кг. Александр Скворцов (Пермский край)

Бронзовые призеры:
Мужчины, 48 кг. Рустам Буланов (Кемеровская область)
Мужчины, 63,5 кг. Владимир Кузьмин (Свердловская область)
Мужчины, 67 кг. Магомед Зайнуков (Дагестан)
Молодежь, 60 кг. Станислав Газитов (Кемеровская область)
Молодежь, 67 кг. Сергей Косых (Кемеровская область)


Города:
Минск
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/14/110358.html
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