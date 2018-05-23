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23.05.2018 15:17
Фото http://www.minsport.gov.ru
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по тайскому боксу
С 10 по 20 мая в Канкуне (Мексика) прошёл Чемпионат мира по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 78 стран. 

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Вторыми стали родоначальники вида спорта – спортсмены Таиланда, третьими – украинцы.  

«Золото» в составе российской сборной выиграли Светлана Винникова (до 63,5 кг), Анастасия Непианиди (до 67 кг), Ирина Ларионова (до 75 кг), Виктория Жбанкова (свыше 75 кг), Холмурод Рахимов (до 54 кг) и Айк Бегян (до 60 кг), удостоенный приза в номинации «Открытие турнира». 

Серебряными призёрами стали Вера Буга (до 48 кг), Екатерина Винникова (до 60 кг), Овсеп Асланян (до 48 кг), Абдулмалик Мугидинов (до 63,5 кг), Армен Петросян (до 86 кг), Гаджи Меджидов (до 91 кг) и Кирилл Корнилов (свыше 91 кг). 

Бронзовые награды взяли Вера Негодина (до 45 кг), Мария Климова (до 57 кг), Екатерина Бежан (до 71 кг) и Чарак Муртазалиев (до 51 кг).

По материалам пресс-службы Минспорта России.
Города:
Канкун
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/23/110943.html
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