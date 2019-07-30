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Российские спортсмены заняли первое место в общем зачете чемпионата мира по тайскому боксу

Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионата мира по тайскому боксу, который проходил с 22 по 28 июля в столице Таиланда Бангкоке. Взрослая российская сборная завоевала 20 наград, в том числе семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, что в два раза больше, чем у ближайших преследователей. Ещё одну золотую, три серебряных и две бронзовых награды положили в копилку представители молодёжной команды.





Дагестанец Чарак Муртузалиев впервые поднялся на верхнюю ступень чемпионата мира в категории до 51 кг. 20-летний тайбоксёр из Кстово Айк Бегян второй год подряд не знает равных на чемпионате мира в весе до 60 кг. Мурманчанин Илья Баланов на пути к первой взрослой золотой медали одолел несколько сильных соперников в самой конкурентной весовой категории до 71 кг.





Ещё один дагестанец Гаджи Меджидов поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 86 кг. Москвички Альмира Тинчурина и Мария Климова впервые в карьере стали чемпионками мира. В супертяжёлой весовой категории у женщин второй год подряд стала лучшей Виктория Жбанкова. В соревнованиях среди спортсменов до 23 лет обладательницей золотой медали стала 20-летняя представительница Иркутской области Екатерина Попова.





Обладателями серебряных медалей чемпионата мира стали Овсеп Асланян (до 48 кг), Александр Абрамов (до 57 кг), Абдулмалик Мугидинов (до 63,5 кг), Екатерина Гурина (до 51 кг), Екатерина Винникова (до 60 кг), а также представители молодёжной команды Александр Скворцов (до 71 кг), София Бахтерева (до 51 кг) и Татьяна Шаркова (до 67 кг).



