На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Муай тай
Шашки
Регби
Вертолетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Муай тай
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
30.07.2019 12:18
Фото http://www.rsbi.ru/
Российские спортсмены заняли первое место в общем зачете чемпионата мира по тайскому боксу
Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионата мира по тайскому боксу, который проходил с 22 по 28 июля в столице Таиланда Бангкоке. Взрослая российская сборная завоевала 20 наград, в том числе семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, что в два раза больше, чем у ближайших преследователей. Ещё одну золотую, три серебряных и две бронзовых награды положили в копилку представители молодёжной команды.

Дагестанец Чарак Муртузалиев впервые поднялся на верхнюю ступень чемпионата мира в категории до 51 кг. 20-летний тайбоксёр из Кстово Айк Бегян второй год подряд не знает равных на чемпионате мира в весе до 60 кг. Мурманчанин Илья Баланов на пути к первой взрослой золотой медали одолел несколько сильных соперников в самой конкурентной весовой категории до 71 кг.

Ещё один дагестанец Гаджи Меджидов поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 86 кг. Москвички Альмира Тинчурина и Мария Климова впервые в карьере стали чемпионками мира. В супертяжёлой весовой категории у женщин второй год подряд стала лучшей Виктория Жбанкова. В соревнованиях среди спортсменов до 23 лет обладательницей золотой медали стала 20-летняя представительница Иркутской области Екатерина Попова. 

Обладателями серебряных медалей чемпионата мира стали Овсеп Асланян (до 48 кг), Александр Абрамов (до 57 кг), Абдулмалик Мугидинов (до 63,5 кг), Екатерина Гурина (до 51 кг), Екатерина Винникова (до 60 кг), а также представители молодёжной команды Александр Скворцов (до 71 кг), София Бахтерева (до 51 кг) и Татьяна Шаркова (до 67 кг).

Бронзовые награды в активе Холмурода Рахимова (до 54 кг), Сурика Магакяна (до 81 кг), Надира Исхакова (до 91 кг), Кирилла Корнилова (свыше 91 кг), Веры Негодиной (до 45 кг), Вероники Прокофьевой (до 63,5 кг), Анастасии Непианиди (до 67 кг), Ирина Ларионовой (до 75 кг), а также молодых спортсменов Алексея Федотова (до 75 кг) и Виктории Когаленок (до 45 кг).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/30/111273.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
30.07.2019 12:18
Российские спортсмены заняли первое место в общем зачете чемпионата мира по тайскому боксу
23.05.2018 15:17
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по тайскому бокс?
14.05.2017 21:33
Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете ЧМ по тайск
20.07.2016 10:49
Григорий Дрозд избран первым вице-президентом Федерации тайского бок
29.10.2015 10:34
Чемпионат России по тайскому боксу пройдет в ноябре в Магнитогорске
04.09.2015 11:25
Сборная России заняла второе общекомандное место на чемпионате мира ?
26.03.2015 14:26
Сборная России стала второй на Кубке мира среди студентов по тайскому
Все новости
Сюжеты
В мире. IV Всемирные игры TAFISA Спорт для всех
В России. Всемирные игры боевых искусств 2013
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
06.11.2013 12:10
Фото. Тайский бокс. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
26.08.2013 12:42
Фото. Чемпионат России 2013 по тайскому боксу
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 