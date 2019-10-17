Российская женская команда "Наука – САФУ" в третий раз выиграла Кубок Европы по флорболу

Женский флорбольный клуб из Архангельска «Наука –САФУ» завоевал Кубок Европы – 2019 (EuroFloorball Cup), став трехкратным обладателем трофея. Турнир прошел с 9 по 13 октября 2019 года в словацком городе Малацки. В финальном матче россиянки разгромили хозяек турнира из клуба «Кисуцке МН» со счетом 8:2.



