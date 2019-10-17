17.10.2019 10:36
Российская женская команда "Наука – САФУ" в третий раз выиграла Кубок Европы по флорболу
Женский флорбольный клуб из Архангельска «Наука –САФУ» завоевал Кубок Европы – 2019 (EuroFloorball Cup), став трехкратным обладателем трофея. Турнир прошел с 9 по 13 октября 2019 года в словацком городе Малацки. В финальном матче россиянки разгромили хозяек турнира из клуба «Кисуцке МН» со счетом 8:2.
Как сообщает областная федерация флорбола, пять северянок по итогам турнира вошли в список лучших бомбардиров. Возглавила его Мария Китаева, на счету которой 12 голов и 13 результативных передач. Анну Кольц признали самым надёжным голкипером турнира — она отразила 91,2 процента бросков по своим воротам.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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