Новости фото с iffwfc.org/ Мужская сборная Финляндии завоевала золото чемпионата мира по флорболу Чемпионат мира по флорболу состоялся на прошлой неделе в столице Латвии Риге.



В турнире приняли участие шестнадцать команд, разделённых на четыре различные по рейтингу группы. По итогам предварительного турнира восемь команд продолжили борьбу за награды в плей-офф.



Чемпионами мира стали финские флорболисты, победив в финальном матче в серии буллитов сборную Швеции. Бронзу завоевали швейцарцы, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.



Сборная России пробиться в финальный этап не смогла, уступив в февральском квалификационном турнире сборным Швеции и Словакии.



Группа A. Эстония - Швейцария 4:8, Германия - Финляндия 1:12, Германия - Эстония 6:6, Финляндия - Швейцария 6:4, Финляндия - Эстония 10:3, Швейцария - Германия 11:3.

Итоги: Финляндия - 6 очков (3 игры), Швейцария - 4(3), Эстония - 1(3), Германия - 1(3).



Группа B. Чехия - Норвегия 8:4, Латвия - Швеция 2:7, Латвия - Чехия 3:9, Швеция - Норвегия 8:2, Швеция - Чехия 8:4, Норвегия - Латвия 5:5.

Итоги: Швеция - 6(3), Чехия - 4(3), Норвегия - 1(3), Латвия - 1(3).



Группа C. Дания - Австралия 8:1, Польша - Словакия 4:6, Дания - Польша 4:2, Австралия - Словакия 2:12, Словакия - Дания 2:5, Австралия - Польша 4:4.

Итоги: Дания - 6(3), Словакия - 4(3), Польша - 1(3), Австралия - 1(3).



Группа D. США - Таиланд 5:4, Канада - Сингапур 2:1, США - Канада 8:1, Таиланд - Сингапур 8:2, Таиланд - Канада 4:5, Сингапур - США 9:5.

Итоги: США - 4(3), Канада - 4(3), Таиланд - 2(3), Сингапур - 2(3).



Четвертьфиналы. Чехия - Эстония 8:2, Швеция - Германия 11:0, Швейцария - Норвегия 7:2, Финляндия - Дания 7:0.



Полуфиналы. Швеция - Швейцария 7:2, Финляндия - Чехия 4:3.



Матч за третье место. Чехия - Швейцария 5:8.



Финал. Финляндия - Швеция 4:3 (по буллитам).

Рига Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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