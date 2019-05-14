14.05.2019 15:02
Фото https://vk.com/russiafloorball
Мужская сборная России стала обладателем бронзовых наград чемпионата мира U-19 по флорболу
Сборная России по флорболу завоевала бронзу чемпионата мира для спортсменов не старше 19 лет, который проходил в канадском Галифаксе.
Российские флорболисты с первого места вышли из групповой части турнира. Однако, потерпев поражение от команды Словении со счетом 5:8, россияне не смогли пробиться в финал. В матче за третье место сборная России переиграла польских спортсменов со счетом 9:6.
По итогам турнира россиянин Владимир Чуркин вошел в символическую сборную чемпионата мира, став лучшим бомбардиром. На его счету 17 очков в пяти матчах.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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