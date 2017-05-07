флорбол, фото с dvinaland.ru

Архангельский "Помор" стал чемпионом России по флорболу среди мужских команд

Финальный этап чемпионата России по флорболу среди мужских команд завершился 4 мая в Нижнем Новгороде.





Шесть команд, разделённых на две группы, определили четырёх участников четвертьфинала. К двум победителям четвертьфинальных матчей присоединились две лучшие команды по итогам предварительного этапа. Победители полуфинальных пар определялись по сумме двух матчей. Завершился турнир финальными матчами за медали.





Чемпионом страны стала команда "Помор" из Архангельской области, победив в финале "Нижегородец". В матче за бронзовые медали омская "Сибирь" взяла верх над московским "Спартаком".





Группа А. Итоги: "Помор" (Архангельская область) - 5 очков (2 игры), "Ветераны" (Новый Уренгой) - 4(2), "Гриззли" (Санкт-Петербург) - 0(2).

Группа Б. Итоги: "Сибирь" (Омская область) - 6(2), "СПб Юнайтед" (Санкт-Петербург) - 3(2), "Фили" (Москва) - 0(2).





1/4 финала. "Помор" (Архангельская область) - "СПб Юнайтед" (Санкт-Петербург) 14:1, "Сибирь" (Омская область) - "Ветераны" (Новый Уренгой) 8:3.





Полуфиналы. "Спартак" (Москва) - "Помор" (Архангельская область) 1:11 и 7:11, "Нижегородец" (Нижегородская область) - "Сибирь" (Омская область) 4:2 и 4:4.





За седьмое место. "Фили" (Москва) - "Гриззли" (Санкт-Петербург) 3:4.





За пятое место. "СПб Юнайтед" (Санкт-Петербург) - "Ветераны" (Новый Уренгой) 6:5.





За третье место. "Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Омская область) 3:4.



