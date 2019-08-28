Новости борьба на поясах Сборная России заняла первое место в общем зачете Кубка мира по борьбе на поясах Российские спортсмены выиграли общий зачет Кубка мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, который проходил с 16 по 18 августа в Вильнюсе.

Среди женщин призовые места распределились следующим образом: 1 место - Елисеева Камилла -в/к 52 кг 1 место - Репина Анастасия - в/к 58 кг 1 место - Федорова Светлана в/к 66 кг 1 место - Романова Ольга в/к 76 кг 1 место - Зырянова Татьяна в/к свыше 76 кг

Среди мужчин в вольном стиле: 1 место - Керефов Тамирлан в/к 68 кг 1 место - Волков Роман в/к 82 кг 1 место - Сабиров Ринат - в/к 90 кг 1 место - Балянов Виталий-в/к 100 кг 1 место - Балянов Дмитрий - в/к свыше 100 кг

В классическом стиле (мужчины): 1 место - Шабиев Разил в/к 62 кг 1 место - Закиров Илнар- в/к 68 кг 1 место - Зулькарнаев Артур - в/к 75 кг 1 место - Галиев Нафиз - в/к 82 кг 1 место - Самильянов Илнар - в/к 90 кг 1 место - Сыртаев Айнур - в/к 100 кг 1 место - Файзуллин Фархат- в/к св 100 кг Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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