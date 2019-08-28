На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Борьба на поясах
Ориентирование спортивное
Бадминтон
Поло (конное поло)
Шашки
Аквабайк
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Борьба на поясах
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
28.08.2019 22:37
борьба на поясах
Сборная России заняла первое место в общем зачете Кубка мира по борьбе на поясах
Российские спортсмены выиграли общий зачет Кубка мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, который проходил с 16 по 18 августа в Вильнюсе.

Среди женщин призовые места распределились следующим образом:
1 место - Елисеева Камилла -в/к 52 кг
1 место - Репина Анастасия - в/к 58 кг
1 место - Федорова Светлана в/к 66 кг
1 место - Романова Ольга  в/к 76 кг
1 место - Зырянова Татьяна в/к свыше 76 кг

Среди мужчин в вольном стиле:
1 место - Керефов Тамирлан в/к 68 кг
1 место - Волков Роман в/к 82 кг
1 место - Сабиров Ринат - в/к 90 кг
1 место - Балянов Виталий-в/к 100 кг
1 место - Балянов Дмитрий - в/к свыше 100 кг

В классическом стиле (мужчины):
1 место - Шабиев Разил в/к 62 кг
1 место - Закиров Илнар- в/к 68 кг
1 место - Зулькарнаев Артур - в/к 75 кг
1 место - Галиев Нафиз - в/к 82 кг
1 место - Самильянов Илнар - в/к 90 кг
1 место - Сыртаев Айнур - в/к 100 кг
1 место - Файзуллин Фархат- в/к св 100 кг
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/28/111290.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
28.08.2019 22:37
Сборная России заняла первое место в общем зачете Кубка мира по борьбе на поясах
18.10.2018 09:46
Стали известны победители и призеры чемпионата России по борьбе на по
27.09.2018 19:34
Чемпионат России по борьбе на поясах пройдет в начале октября в Татар?
04.11.2015 21:33
Определились чемпионы России 2015 по борьбе на поясах
18.03.2015 14:49
Стали известны победители Первенства России по борьбе на поясах
11.12.2014 15:32
Первенство мира по борьбе на поясах среди юношей и девушек
03.12.2014 15:43
Борьба на поясах официально вошла в перечень национальных и неолимпи?
Все новости
Сюжеты
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В России. Спорт и ПОБЕДА
Чемпионат Мира по борьбе на поясах. Туркменистан - 2014
Публикации
04.03.2008 16:21
Гинтас Вилейта: «Мы не можем говорить о сотрудничестве между IBWA и IFBWA, ?
26.02.2008 10:38
Борьба на поясах вошла в состав FILA
Фото и видео
21.11.2013 11:29
Фото. Борьба на поясах. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 