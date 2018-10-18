Новости Борьба на поясах Стали известны победители и призеры чемпионата России по борьбе на поясах С 4 по 7 октября в Заинске Республика Татарстан проходил чемпионат России по борьбе на поясах (вольный стиль). В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов.

Женщины. Весовая категория 52 кг:

1 место - Елисеева Камилла (Республика Башкортостан);

2 место – Нурутдинова Регина (Республика Татарстан);

3 место – Бетеева Бэла (РСО Алания);

3 место – Макарова Ирина (Москва).

Женщины. Весовая категория 58 кг:

1 место – Репина Анастасия (Москва);

2 место – Маликиева Виктория (РСО Алания);

3 место – Газина Аделя (Липецк);

3 место – Индерчиева Юлдуз (Республика Башкортостан).

Женщины. Весовая категория 66 кг:

1 место – Габуева Фатима (РСО Алания);

2 место – Гацайниева Марина (Липецк);

3 место – Гиниатуллина Алсу (Республика Башкортостан);

3 место – Кабисова Марианна (РСО Алания).

Женщины. Весовая категория 76 кг:

1 место – Гизатуллина Дина (Челябинская область);

2 место – Бусова Екатерина (Республика Татарстан);

3 место – Чернева Татьяна (Волгоградская область);

3 место – Харитонова Анастасия (Республика Хакасия).

Женщины. Весовая категория св. 76 кг:

1 место – Салихова Регина (Республика Татарстан);

2 место – Зырянова Татьяна (Республика Хакасия);

3 место – Садикова Римма (Республика Татарстан);

3 место – Растоскуева Юлия (Москва).

Мужчины: Весовая категория 57 кг:

1 место – Латипов Тимур (Республика Татарстан);

2 место – Хасаншин Ринир (Республика Башкортостан);

3 место – Неиев Адам (Чеченская Республика);

3 место – Закиров Марсель (Республика Башкортостан).

Мужчины: Весовая категория 62 кг:

1 место – Сулейманов Габдыжалил (Республика Татарстан);

2 место – Чемидов Дольган (Республика Калмыкия);

3 место – Лайпанов Ислам (Карачаево-Черкесская Республика);

3 место – Зиганшин Динар (Липецк).

Мужчины: Весовая категория 68 кг.

1 место – Керефов Тамирлан (Москва);

2 место – Каримуллин Динар (Республика Татарстан);

3 место – Байков Денис (Ульяновская область);

3 место – Чотчаев Къанамат (Карачаево-Черкесская Республика).

Мужчины: Весовая категория 75 кг.

1 место – Татаркулов Азамат (Карачаево-Черкесская Республика- Республика Калмыкия);

2 место – Тоторкулов Алибек (Карачаево-Черкесская Республика- Республика Калмыкия);

3 место – Рахматуллин Альберт (ХМАО – Югра);

3 место – Гадершин Булат (Республика Татарстан).

Мужчины: Весовая категория 82 кг.

1 место – Незаметдинов Эмиль (Москва);

2 место – Хайретдинов Камиль (Москва);

3 место – Деккушев Къанамат (Карачаево-Черкесская Республика- Республика Калмыкия);

3 место – Юсупов Дамир (Нижегородская область).

Мужчины: Весовая категория 90 кг.

1 место – Миннулин Хамит (Республика Башкортостан);

2 место – Галимов Ильнар (Республика Татарстан);

3 место – Муссалаев Арсен (Карачаево-Черкесская Республика);

3 место – Маслов Никита (Москва).

Мужчины: Весовая категория 100 кг.

1 место – Эфендиев Расул (Кабардино-Балкарская Республика);

2 место – Усманов Марат (Москва);

3 место – Мухаметзянов Рамазан (Республика Татарстан);

3 место – Билялетдинов Ильдар (Москва).

Мужчины: Весовая категория св. 100 кг.

1 место – Арсланов Рустем (Республика Башкортостан);

2 место – Мисостов Мурзабек (Кабардино-Балкарская Республика);

3 место – Хинчагов Тотраз ( РСО Алания);

3 место – Салахов Радик (Республика Татарстан). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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