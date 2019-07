Новости Фото http://dartsrf.ru/ Сборная России по дартсу завоевала три золотые медале на чемпионате и первенстве Европы Российские дартсмены стали обладателями трёх золотых наград чемпионата и первенства Европы, которые проходили в итальянском Каорле. Елизавета Пименова первенствовала в дисциплине Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O., Максим Тылик стал лучшим в Singles Juniors U-15 Boys 501 S.O., а Алексей Кадочников/Елена Шульгина оказались сильнее всех в Doubles Mixed 501 D.O.

Также в копилке сборной России две серебряные медали и две бронзовые: Елизавета Гуляева 2 место Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O. Борис Кольцов/Александр Орешкин 2 место Doubles Men Ксения Моисеева 3 место Singles Juniors U-18 Girls 501 M.O. Ксения Клочек 3 место Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O.

Открытые турниры, российские победители и призёры:

Open Doubles Juniors U-15 501 S.O. — Максим Тылик/Тимур Тухватуллин 2 место

Open Singles Juniors U-15 Boys 501 S.O. — Максим Тылик 1 место

Open Singles Juniors U-18 Boys 501 M.O. — Дмитрий Туманов 2 место

Open Singles Women 301 M.O. — Наталья Фефилова 3 место



Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

