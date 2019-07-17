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17.07.2019 12:14
Фото http://dartsrf.ru/
Сборная России по дартсу завоевала три золотые медале на чемпионате и первенстве Европы
Российские дартсмены стали обладателями трёх золотых наград чемпионата и первенства Европы, которые проходили в итальянском Каорле.  Елизавета Пименова первенствовала в дисциплине Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O., Максим Тылик стал лучшим в Singles Juniors U-15 Boys 501 S.O., а Алексей Кадочников/Елена Шульгина оказались сильнее всех в Doubles Mixed 501 D.O.

Также в копилке сборной России две серебряные медали и две бронзовые:
Елизавета Гуляева 2 место Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O.
Борис Кольцов/Александр Орешкин 2 место Doubles Men
Ксения Моисеева 3 место Singles Juniors U-18 Girls 501 M.O.
Ксения Клочек 3 место Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O.

Открытые турниры, российские победители и призёры:

Open Doubles Juniors U-15 501 S.O.
— Максим Тылик/Тимур Тухватуллин 2 место

Open Singles Juniors U-15 Boys 501 S.O.
— Максим Тылик 1 место

Open Singles Juniors U-18 Boys 501 M.O.
— Дмитрий Туманов 2 место

Open Singles Women 301 M.O.
— Наталья Фефилова 3 место

http://dartsrf.ru/
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/17/111265.html
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