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Сборная России по дартсу завоевала три золотые медале на чемпионате и первенстве Европы

Российские дартсмены стали обладателями трёх золотых наград чемпионата и первенства Европы, которые проходили в итальянском Каорле. Елизавета Пименова первенствовала в дисциплине Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O., Максим Тылик стал лучшим в Singles Juniors U-15 Boys 501 S.O., а Алексей Кадочников/Елена Шульгина оказались сильнее всех в Doubles Mixed 501 D.O.





Также в копилке сборной России две серебряные медали и две бронзовые:

Елизавета Гуляева 2 место Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O.

Борис Кольцов/Александр Орешкин 2 место Doubles Men

Ксения Моисеева 3 место Singles Juniors U-18 Girls 501 M.O.

Ксения Клочек 3 место Singles Juniors U-15 Girls 501 S.O.





Открытые турниры, российские победители и призёры:





Open Doubles Juniors U-15 501 S.O.

— Максим Тылик/Тимур Тухватуллин 2 место





Open Singles Juniors U-15 Boys 501 S.O.

— Максим Тылик 1 место





Open Singles Juniors U-18 Boys 501 M.O.

— Дмитрий Туманов 2 место





Open Singles Women 301 M.O.

— Наталья Фефилова 3 место







