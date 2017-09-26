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26.09.2017 15:24
Чемпионат России и Кубок Федерации 2017 по дартсу прошли в Ижевске
С 15 по 18 сентября лучшие российские дартсмены состязались за титул чемпиона России, а также боролись за победу в Кубке Федерации по дартсу. Соревнований проходили в хорошо известном российским участникам спортзале Ижевской государственной медакадемии.

В командных соревнованиях среди женщин золотые медали завоевали представительницы Москвы: Ольга Аврамова, Екатерина Балдина, Алиса Бурыкина , Ксения Клочек, Инна Рамонова. Вторыми стали спортсменки из Ростовской области: Вероника Королева, Алсу Рагимова, Маргарита Раевская, Ольга Романова, Ирина Колесова. Третье место разделили девушки , представляющие Свердловскую и Новгородскую области.

В мужской части чемпионата России победу праздновали спортсмены из Тверской области: Дмитрий Жаворонков, Алексей Кадочников, Сергей Полежаев, Андрей Прялкин, Виталий Чижов. Серебряными призерами турнира стали представители Новгородской области: Илья Волохин, Николай Волохин, Виктор Кадегоров, Борис Кольцов, Александо Орешкин. Тройку призеров замкнули дартсмены из Москвы (Александр Акутов, Максим Алдошин, Андрей Воронин, Александр Шевель, Павел Левенков) и Саратовской области (Владимир Акшулаков, Алексей Блинохватов, Алексей Пилипенко, Олег Солдатов).

В Кубке федерации по дартсу в одиночном разряде среди женщин победу праздновала Марина Кононова из Удмуртской области. Второй стала Оксана Андрончик (Свердловская область). Бронзовые награды получили две москвички - Ольга Абрамова и Ксения Клочек.

У мужчин лучшим стал Александр Орешкин, представитель Новгородской области. Серебряную медаль завоевал Владимир Ашкулаков из Саратовской области. Тройку призеров замкнули Алексей Кадочников (Тверская область) и Евгений Костылев (Ростовская область).
Города:
Ижевск
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/26/110675.html
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