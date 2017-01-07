07.01.2017 21:41
Микаэль ван Гервен, фото с skysports.com
Микаэль ван Гервен стал двукратным чемпионом мира по дартсу
Чемпионат мира по дартсу по версии Профессиональной дартс корпорации (PDC) состоялся в столице Великобритании Лондоне.
Чемпионский титул завоевал Микаэль ван Гервен из Нидерландов, посеянный под первым номером. В финальном матче он переиграл со счётом 7:3 второго сеяного - победителя двух предыдущих чемпионатов мира шотландца Гэри Андерсона. Призовые чемпиона составили 350 тысяч фунтов стерлингов.
Это вторая победа 27-летнего голландца на мировых чемпионатах - впервые он завоевал титул в 2014 году.
Третье место разделили посеянный третьим шотландец Питер Райт, проигравший в полуфинале Андерсону - 3:6, и голландец Рэймонд ван Барневельд (12), уступивший со счётом 2:6 ван Гервену.
В четвертьфиналах ван Гервен победил североирландца Дэрила Гёрни (24) - 5:1, Андерсон был сильнее англичанина Дэйва Чиснолла (7) - 5:3, Райт переиграл англичанина Джеймса Уэйда (6) - 5:3, а ван Барневельд взял верх над англичанином Филом Тэйлором (4) - 5:3.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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