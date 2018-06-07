На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Самбо
Хоккей на траве
Аэробика спортивная
Рыболовство спортивное
Дартс
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Дартс
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
07.06.2018 16:21
дартс
В Ижевске состоялся командный чемпионат России по дартс
C 18 по 21 июня в Ижевске (р-ка Удмуртия) состоялись соревнования командного чемпионата России по дартс.

Среди мужских команд победителями стали спортсмены из Новгородской области – Николай Волохин, Виктор Кадегоров, Борис Кольцов, Сергей Мельников и Александр Орешкин. Второе место заняли представители Пензенской области – Александр Муковнин, Роман Обухов, Александр Спирягин и Николай Михалин. Бронзовые награды завоевали москвичи Владимир Ашкулаков, Алексей Блинохвостов, Алексей Пилипенко и Олег Солдатов.

В женской части турнира золотые медали завоевали хозяйки соревнований – Наталья Фефилова, Арина харитонова, марина Кононова, Елена Бархатова и анна Борискина. Второй стала команда из Свердловской области в составе Натальи Александровой, Светланы Вохмяковой, Екатерины Черкасовой, Анастасии Суворовой и Валентины Рыженковой. Тройку призеров замкнули спортсменки из Москвы – Ольга Абрамова, Екатерина Балдина, татьяна Балдина, Алиса Бурыкина и Инны Рамоновой.
Города:
Ижевск
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/07/110958.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
07.06.2018 16:21
В Ижевске состоялся командный чемпионат России по дартс
26.09.2017 15:24
Чемпионат России и Кубок Федерации 2017 по дартсу прошли в Ижевске
07.01.2017 21:41
Микаэль ван Гервен стал двукратным чемпионом мира по дартсу
13.01.2015 15:57
Лиза Эштон завоевала золото чемпионата мира по дартсу
19.12.2014 14:29
Определились чемпионы России 2014 по дартсу в миксте
24.04.2014 13:52
Россиянка Добромыслова выиграла международный турнир по дартсу BULL’S German Open
15.05.2013 10:36
Россияне подтвердили свой высокий класс на международном турнире в Санкт-Петербурге
Все новости
Сюжеты
Материалов пока не добавлено
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 