Новости дартс В Ижевске состоялся командный чемпионат России по дартс C 18 по 21 июня в Ижевске (р-ка Удмуртия) состоялись соревнования командного чемпионата России по дартс.

Среди мужских команд победителями стали спортсмены из Новгородской области – Николай Волохин, Виктор Кадегоров, Борис Кольцов, Сергей Мельников и Александр Орешкин. Второе место заняли представители Пензенской области – Александр Муковнин, Роман Обухов, Александр Спирягин и Николай Михалин. Бронзовые награды завоевали москвичи Владимир Ашкулаков, Алексей Блинохвостов, Алексей Пилипенко и Олег Солдатов.

В женской части турнира золотые медали завоевали хозяйки соревнований – Наталья Фефилова, Арина харитонова, марина Кононова, Елена Бархатова и анна Борискина. Второй стала команда из Свердловской области в составе Натальи Александровой, Светланы Вохмяковой, Екатерины Черкасовой, Анастасии Суворовой и Валентины Рыженковой. Тройку призеров замкнули спортсменки из Москвы – Ольга Абрамова, Екатерина Балдина, татьяна Балдина, Алиса Бурыкина и Инны Рамоновой. Ижевск Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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